Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton se mudarán en 2025 a su nueva casa en Forest Lodge. Una mudanza hacia la mansión que construirán como su hogar futuro -rompiendo con la tradición de vivir en Buckingham Palace cuando se conviertan en los monarcas británicos- que ha levantado cierta polvareda entre los vecinos debido a las medidas de seguridad que se han implementado. El matrimonio y sus tres hijos, George, Louis y Charlotte han abandonado su casa anterior situada a pocos kilómetros de la actual en un movimiento que ha causado indignación y quejas por parte de algunos vecinos. Proteger la seguridad y los herederos del trono británico conlleva algunas consecuencias que los vecinos de la zona no terminan de ver del todo bien.

Su nueva propiedad donde crecerán sus hijos se encuentra cerca de la escuela, de manera que los padres puedan seguir ejerciendo en las tareas del día a día de los niños. Eso sí, las comodidades no escasean y la nueva mansión incorpora ocho habitaciones, seis baños, un salón de baile, jardín con un estanque, pista de tenis y una zona verde para correr y jugar. De hecho, la gran extensión de la propiedad y la zona de seguridad que se ha creado alrededor han sido el detonante de la nueva tanda de quejas de los vecinos y habitantes de la familia.

¿Por qué hay quejas entre los vecinos de Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra?

Como decíamos, procurar que la seguridad no sea un problema para el matrimonio real y sus hijos ha acabado provocando las quejas de los vecinos ante la valla que se ha creado alrededor de la casa y que afecta a personas que quieren pasear por la zona. Alrededor de la propiedad se ha instalado «un anillo de acero» que consiste en un perímetro de seguridad de diez kilómetros. Un elemento que no ha pasado desapercibido entre los vecinos, descontentos por la situación según ha recogido el diario británico The Mirror.

El traslado de Guillermo y Kate ha generado cierta controversia por esta valla metálica que rodea la propiedad. Si hacemos caso a las voces de los testimonios que recoge el citado medio, los accesos cortados para acceder a zonas abiertas y caminos de bosques les ha molestado bastante. «También ha impuesto una zona de exclusión personal alrededor de la casa, y se entiende que cualquier persona que sea atrapada entrando a la zona delimitada será arrestada», explican. Además de cerrar estas hectáreas de terreno que antes eran accesibles al público ha desatado a los vecinos que se sienten «absolutamente destrozados».

¿Por qué hay quejas por la nueva propiedad de Guillermo y Kate Middleton? | Europa Press

Las voces de los vecinos y la indignación por unas medidas «excesivas»

«Dicen que puedes utilizar otras puertas, pero no porque no hay lugar donde aparcar», «Hemos vivido aquí durante 20 años, es encantador. Entendemos que necesitan privacidad, pero es una verdadera lástima», «Es claramente un acto egoísta, permitir que se cierre una gran cantidad de terreno público», recoge el diario algunas de las voces afectadas por estas medidas de seguridad. Medidas, por cierto, que consideran «excesivas». Las voces enfadadas también apuntan hacia las familias que vivían cerca de la nueva casa y que habrían sido desalojadas «para que tengan suficiente seguridad viviendo en una zona que antes no tenía protección policial».

Según detalla The Mirror, también se ha visto afectado un centro de educación ambiental para niños que se encontraba dentro de esta «zona de exclusión» y que ha tenido que cerrar. Ahora bien, aunque los vecinos no están muy contentos con todo esto, estas medidas responden al protocolo porque Guillermo y sus hijos son los herederos al trono británico. «Es comprensible que los paseadores de perros y vecinos estén frustrados, pero su derecho a recorrer el parque no es más importante que la seguridad del heredero al trono», recoge Dai Davies, exjefe de protección real en el Daily Mail. En conjunto, una situación que ha levantado cierta polvareda ante la primera Navidad de la familia real británica en esta nueva propiedad.