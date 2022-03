El govern espanyol recula i descarta un topall per al preu de la llum

El govern espanyol ha reculat i descarta ara recuperar el topall màxim per al preu de l’electricitat enmig de la pitjor crisi de preus que ha viscut l’estat. El ministeri de Transició Ecològica havia assegurat fa uns dies que l’executiu que encapçala Pedro Sánchez tenia previst demanar un topall de 180 euros per MWh al mercat majorista en la pròxima reunió del Consell Europeu, que se celebra els pròxims 24 i 25 de març i que, entre altres qüestions, ha de donar una resposta a escala europea a l’encariment de l’energia i els combustibles fòssils, que s’ha accentuat amb la invasió russa d’Ucraïna.

Fonts del ministeri han intentat arreglar la reculada i han assegurat que la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, s’havia limitat a posar sobre la taula la possibilitat d’introduir un topall i que era una de les opcions que s’estaven estudiant, però que ja fa dies que l’han descartada i que ara treballen amb altres alternatives, tot i que no han concretat quines. El preu de la llum s’ha situat aquest dilluns a una mitjana de 229,71 euros el MWh, un 10,9% més que el diumenge, però lluny del rècord històric assolit fa unes setmanes.

La setmana passada el govern espanyol va anunciar que havia obert una ronda de contactes amb els partits polítics, les autonomies i els agents socials per consensuar propostes de cara al decret que prepara per “rebaixar el preu de la gasolina, l’electricitat i el gas” i que té previst aprovar el 29 de març. El govern de Pedro Sánchez intenta guanyar temps mentre espera la reunió del Consell Europeu d’aquesta setmana, on s’espera que Brussel·les doni indicacions sobre quines són les mesures que autoritzarà per intervenir el preu de l’energia amb la guerra a Ucraïna de fons i els transportistes i la indústria en peu de guerra pel preu del combustible i de l’electricitat.