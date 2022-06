Sánchez carrega contra Feijóo: “Deixi de destorbar i faci una oposició útil”

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo han mantingut el seu primer cara a cara al Senat. Així doncs, Sánchez s’ha dirigit a Feijóo i li ha demanat que no entorpeixi la feina del govern espanyol, sinó que pugui fer d'”oposició útil”. “Deixi de destorbar” li ha etzibat el president del govern espanyol. Aquestes declaracions han sorgit després que el líder del PP s’estrenés al Senat demanant una rebaixa d’impostos i retraient a Sánchez els acords amb ERC i Bildu.

Per primera vegada hi ha hagut un debat entre Feijóo i el president del govern espanyol. Aquest dimarts s’han trobat al Senat, ja que el líder del PP no és diputat i com a tal no poden trobar-se al Congrés dels Diputats. Feijóo ha aprofitat per fer una crítica a la gestió de l’Estat, sobretot per la falta de rebaixes d’impostos i la seva “constant interactuació” amb els grups independentistes. A més, també s’ha centrat en la crisi energètica. “La majoria de les llars espanyoles són més pobres que fa un any mentre hisenda recapta 13.000 milions més. Retornem aquests diners a les famílies i rebaixem l’impost de l’IVA al 5% al gas, electricitat i carburants”, ha dit Feijóo.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / ACN

Els pactes amb l’independentisme, segons Feijóo

El líder del PP, també ha carregat contra els pactes que en les seves paraules, fa el govern espanyol amb ERC i Bildu. Segons Feijóo “seria raonable pactar, i pactar significa no fer cas a les minories quan no tenen raó, i fer cas a les majories quan tenim”, perquè “lliurar qualsevol cosa a ERC o Bildu per mantenir-se al govern no és governar, és resistir”, i cal que “deixi de donar qualsevol cosa a les minories independentistes” i estigui “a l’altura” del país.

“Vostè va en direcció contrària a Espanya i té dos copilots que no creuen en Espanya”, ha dit. Per contra, Sánchez ha replicat demanant que facin les coses bé i utilitzin l’oposició “de manera útil”. “Vostès sempre ens donen lliçons de constitucionalisme, però aquest és un govern que compleix sempre la constitució” i, per tant, cal que digui “si està disposat o no a complir la constitució i renovar els òrgans constitucionals”.