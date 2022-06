Feijóo carrega contra el Congrés: “No hem de comprar el vot independentista”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que el parlament espanyol no pot ser un “mercat” on es negocien favors polítics ni “on es compra el vot dels partits independentistes“. Ell mateix ha reivindicat que el Congrés ha de ser un lloc on els dirigents polítics es reuneixin per millorar les condicions de vida dels espanyols “i no per fer favors a determinats territoris”. Feijóo ha buscat fer una crítica al govern espanyol que, segons ell, està fent masses pactes oblidant-se de “el que necessitat Espanya”.

El ple del Congrés dels Diputats / ACN

En unes declaracions a Granada, el líder del PP ha lamentat que des de fa un temps no compleix aquesta funció de negociador i ha criticat la “desunió” política i la “improvisació”. D’altra banda, ha reivindicat que la prioritat de qualsevol polític responsable hauria de ser aconseguir que els preus baixin i ha instat el govern espanyol a fer efectius els projectes necessaris per fer baixar la inflació. Feijóo ha insistit que en la situació actual, una de les principals prioritats ha de ser aconseguir una rebaixa dels preus per incrementar el consum. Ha defensat també una rebaixa dels impostos i ha criticat la “relació epistolar” entre membres de l’executiu espanyol.

Els problemes de l’inflació

El popular ha apuntat que l’escalada de preus està “desbocada” i ha afirmat que la inflació actual no és conseqüència només de la guerra a Ucraïna, sinó de polítiques econòmiques “que no funcionen”. Així doncs, també ha carregat contra el govern de Pedro Sánchez, i ha assegurat que hi ha mesures que s’han implementat que no tenen l’èxit que s’esperava. A més, ha afegit que la llum o el gas s’han convertit en “béns de luxe” per a la majoria de llars espanyoles i per això ha insistit en la necessitat de rebaixar preus. Ha esperat que tots puguin introduir “les millores i les esmenes necessàries” per obtenir unes mesures que realment permetin baixar la inflació.