Pedro Sánchez i el primer ministre dels Països Baixos criden a la unitat d’Europa

Una setmana després que Mark Rutte, primer ministre dels Països Baixos, frenés les expectatives de Pedro Sánchez d’arribar a un acord europeu en matèria energètica per fer front a la crisi actual, tots dos dirigents s’han reunit amb motiu de la celebració de la XVI Lliçó Commemorativa de la Fundación Carlos de Amberes.

Amb el títol Una resposta europea a la nova realitat, la XVI Lliçó commemorativa Carlos de Amberes, dictada per Mark Rutte, al Museu del Prado, ha comptat també amb la participació de la consultora d’origen holandès Metyis.

El Global Partner & Country líder de la firma a Espanya, Jose Antonio Bueno, va assenyalar durant l’esdeveniment que el nostre país necessita Europa per fer front a la crisi actual i s’ha de posicionar com una peça clau perquè la Unió Europea superi la seva dependència energètica.

“Espanya té molta capacitat per regasificar, emmagatzemar i distribuir gas importat, podem generar hidrogen verd i, per descomptat, el nostre apreciat sol pot servir no només per passar unes bones vacances, sinó també per generar energia renovable”, ha afirmat el directiu espanyol.

El de la crisi energètica ha sigut un dels grans reptes assenyalats per Pedro Sánchez i Mark Rutte durant les seves intervencions, a més del protagonista de l’última trobada entre els dos dirigents europeus. Durant la seva intervenció, el president del govern espanyol ha fet una crida a la unitat d’Europa per afrontar les “conseqüències econòmiques de la guerra. La Unió Europea és més forta després de cada desafiament que afrontem”, ha dit. I ha defensat que la situació actual és una oportunitat per replantejar els estereotips i els antagonismes que presenten una Unió Europea dividida entre nord i sud amb interessos enfrontats. Espanya i els Països Baixos han compartit una història comuna i, encara que amb diferències, tots dos països “tenim molts punts en comú”, ha subratllat. Sánchez també ha destacat que cal “mostrar flexibilitat en els grans temes d’Europa”.

Per la seva banda, el primer ministre dels Països Baixos ha afirmat durant la seva intervenció que “les circumstàncies d’Europa han canviat i es plantegen problemes impensables fins ara, i com responguem a això, serà allò que ens defineixi” en referència a la guerra a Ucraïna, i ha assenyalat que “Europa ha de formular una resposta contundent. Les amenaces que tenim avui no desapareixeran, per la qual cosa hem de mirar a llarg termini i hem de construir una Unió Europea i una OTAN més fortes”, ha defensat.

Per això, Mark Rutte ha esmentat tres grans desafiaments que s’han d’afrontar per aconseguir-ho: l’econòmic, per al qual ha defensat les inversions intel·ligents i les reformes estructurals que plantegen els fons de solidaritat Next Generation; la dependència energètica d’Europa, en què ha subratllat la necessitat “estratègica” de connectar la Península Ibèrica amb la xarxa energètica europea i ha apuntat a les energies renovables, on Espanya és líder, com a resposta a llarg termini; i la necessitat d’aconseguir una Unió Europea amb més presència i pes a l’OTAN. “Hem d’invertir més en defensa i augmentar la nostra capacitat de dissuasió”, ha argumentat.

La Lliçó, organitzada per la Fundación Carlos de Amberes, ha comptat a més amb la presència de dirigents destacats de l’executiu com José Manuel Albares, ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació; la vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, entre d’altres.

Els ponents que havien participat en edicions anteriors són personalitats rellevants que s’han distingit per les seves aportacions a la construcció de la unitat europea en les seves dimensions fonamentals, entre les quals destaquen, presidents de la Comissió Europea, com Jean-Claude Juncker i Jaques Santer , el vicepresident, Frans Timmermans, o els primers ministres de Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos.