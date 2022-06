Vox, Ciutadans i el PP portaran la llei del català al TC

Vox, Ciutadans i el PP portaran la llei del català al Tribunal Constitucional després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi donat llum verda al decret que s’aprovarà demà al Parlament i pactada pel PSC, ERC, Junts i els Comuns. Tots tres partits ho han anunciat avui en roda de premsa.

En aquest sentit, la diputada del Partit Popular Lorena Roldán ha dit que ja s’esperava aquesta resposta del Consell de Garanties i entén que el govern espanyol hauria de garantir que, a Catalunya, es “compleixin les resolucions judicials i no es vulnerin els drets lingüístics”. Alhora, ha dit que el president espanyol, Pedro Sánchez “defensa el separatisme” a Catalunya “a través del PSC”. Els populars consideren que el problema d’aquesta llei és que “no parla de percentatges” i consideren que és un “parany” per no fer front a la sentència del TSJC.

Ignacio Martín Blanco, al Parlament

D’altra banda, el diputat i portaveu de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, considera que la nova llei té “febleses” i que utilitza “arguments discutibles”. Martín Blanco interpreta que és un “document consultiu” i que fa “seguidisme” dels arguments de l’opinió pública. Segons Cs, el castellà no serà vehicular a l’educació si no hi ha el 25% de classes en aquesta llengua com a mínim. Igual que els populars, Ciutadans ha criticat el “seguidisme al nacionalisme i entreguisme dels drets individuals dels ciutadans”.

Vox farà exactament el mateix i portarà la llei al Tribunal Constitucional. El titlla de “paper mullat”, així com presenten una proposta per concedir la creu de Sant Jordi a la Fundació Princesa de Girona.

El PP, contra l’ocupació

El president del grup parlamentari, Manuel Reyes, ha dit que en els ajuntaments on tinguin representació proposaran la creació d’una “oficina antiocupació”. La seva funció seria la d’assessorar les famílies que tinguin una casa ocupada. Els populars també demanen un reforç de les policies locals i que es generin “unitats específiques” per combatre-ho. Reyes també ha demanat al govern de l’Estat un “canvi legislatiu perquè en menys de 12 hores les persones surtin de la propietat i els propietaris la recuperin”.