Sánchez situa la reunió amb Aragonès en una sèrie de trobades amb presidents

La reunió que han de fer el president espanyol, Pedro Sánchez, i el president del Govern, Pere Aragonès, serà part d’una sèrie de trobades de Sánchez amb els presidents autonòmics. Així ho subratllen fonts del govern espanyol consultades per l’Agència Catalana de Notícies, que apunten que Sánchez també es reunirà amb els presidents de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, amb qui encara no s’ha trobat després de les eleccions d’Andalusia, i amb el president de la Junta de Castellà i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco.

En una roda de premsa posterior al Consell Executiu la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha explicat que la “voluntat” de la Moncloa és que la reunió entre presidents es faci abans d’agost, igual que la taula de diàleg. “Ja s’estan fent passos”, ha insistit la portaveu del govern espanyol, que ha explicat que ja s’han reunit equips tècnics i fins i tot el ministre Félix Bolaños i la consellera de la Presidència.

En aquest sentit, Rodríguez ha insistit que el president del govern espanyol “ha manifestat la seva voluntat de, si és possible, celebrar la reunió de la mesa abans que finalitzi el mes de juliol” i ha traslladat la seva agenda a Aragonès perquè el president català sàpiga quan pot reunir-se amb ell.

ERC demana “contingut” a la taula de diàleg

Esquerra Republicana va demanar ahir “voluntat i contingut” al president espanyol per a la taula de diàleg. La voluntat que demanen comporta establir una data concreta per a la taula de diàleg, que el president espanyol vol celebrar al juliol però no ha transcendit quan. “Sembla que té pressa”, va dir la portaveu republicana, Marta Vilalta, en una roda de premsa on va exigir una data perquè hi ha “molta feina a fer”. ERC també va assegurar que cal que tothom segui en aquesta taula en referència a Junts per Catalunya, que va quedar fora en l’última reunió.