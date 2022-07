Vilagrà avisa que espera “compromisos tangibles” de la reunió amb Bolaños

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha advertit aquest dijous en el ple del Parlament al govern espanyol que abandoni la “retòrica” per afrontar la resolució del conflicte polític català. En resposta a una interpel·lació d’ERC sobre la repressió, la consellera ha assegurat que a la reunió que tindrà demà divendres amb el ministre espanyol de la Presidència, Félix Bolaños, hi va amb “els deures fets” per continuar el procés de “recuperació de confiança”. En aquest sentit, ha dit que serà “fonamental” la reunió entre els dos presidents, Pere Aragonès i Pedro Sánchez, un compromís que es va adquirir dos mesos enrere després de l’esclat de l’escàndol d’espionatge amb Pegasus.

Vilagrà ha advertit que el Govern farà “de corcó tantes vegades com calgui” amb la intenció de “reteixir les confiances” entre els dos governs. La trobada prèvia que hi va haver, a Madrid, va generar un conflicte amb el soci de Govern, JxCat, que es va queixar que no en tenia informació. En aquesta ocasió, els dos socis afronten al reunió havent consensuat els termes de la trobada. Per Vilagrà, la reunió entre Aragonès i Sánchez será “un altre moment important per saber si passa definitivament d’un compromís fonamentalment retòric a la resolució negociada del conflicte amb compromisos tangibles a curt, mig i llarg termini”.

La reunió servirà per preparar la trobada amb Pere Aragonès i Pedro Sánchez

La trobada entre Vilagrà i Bolaños demà a Barcelona té per objectiu “abordar la preparació de la reunió entre els dos presidents i aprofundir en la concreció de noves condicions i garanties per continuar la negociació”. La consellera ha volgut deixar clar, davant de les crítiques al diàleg, que “no estem donant una nova oportunitat al govern de l’Estat, sinó a la política, al procés de negociació, que continua sent la millor via per a la resolució d’un conflicte polític”. En aquest sentit, Vilagrà ha assegurat que “la decisió és a la teulada del govern espanyol”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reunit amb el cap de la Moncloa, Pedro Sánchez | ACN

La consellera ha admès que “som davant d’un moment crític” en les relacions amb el govern espanyol i per això ha considerat que “és imprescindible fer una pausa per reforçar el procés amb condicions i garanties, abans de continuar”. Vilagrà ha defensat no aixecar-se de la negociació perquè “és la única manera de sortir” de la situació crítica. La consellera ha enviat també un missatges als crítics del diàleg: “Asseguts al sofà llepant-nos les ferides només fa que les coses empitjorin”. El Govern creu que hi ha molts compromisos incomplerts com la reforma del delicte de sedició i rebel·lío o solucionar la situació de les persones a l’exili i confia en continuar batallant per negociar sobre l’amnistia i l’autodeterminació.