Vilagrà admet converses informals per una candidatura per als Jocs sense l’Aragó

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, admet que està havent-hi converses informals amb el Comité Olímpic Espanyol (COE) per a dur a terme la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 sense l’Aragó. De fet, ha sentenciat que les negociacions entre la la Generalitat, el govern aragonès i el COE estan en “un punt de no retorn”. En referència al punt de no retorn que diu Vilagrà, creu que “ara obrim una nova etapa”.

Per això, ha dit que s’han d’obrir alternatives i poder col·laborar amb altres estats perquè hi ha proves que, segons Vilagrà, Catalunya no pot acollir perquè no té les infraestructures. “No entendríem que no es valorés”, ha afirmat, i recorda que el ministre d’Esports, Miquel Iceta, és català. “No deixarà perdre l’oportunitat”, ha dit

El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, atén els mitjans / Europa Press

Sobre la proposta del president del COE, Alejandro Blanco, de postposar la candidatura fins l’any 2034, Vilagrà s’ha preguntat el “perquè ens hauríem d’esperar”. Tot i això, ha matisat que és el COE qui ha de liderar aquesta proposta i ha acusat el govern aragonès de mentir reiteradament.

Considera que la llei de consultes no depèn de l’Estat

Vilagrà també s’ha pronunciat sobre l’advertiment del govern espanyol sobre la consulta que s’ha de fer a les comarques afectades pels jocs olímpics. Mentre el govern espanyol considera que la convocatòria de la consulta depèn de l’Estat, Vilagrà argumenta que “no ho considerem així”. “Farem que la ciutadania del Pirineu decideixi sobre aquest projecte”, ha sentenciat.

Acusa l’Estat de recentralitzador per la selectivitat

En referència a la intenció del govern espanyol d’homogeneïtzar part dels exàmens de la selectivitat arreu de l’Estat, Vilagrà ha titllat el govern espanyol del PSOE i de Podem de “recentralitzador”. La consellera ha afirmat que defensaran amb “ungles i dents” el model de les proves que es fan a Catalunya. “Genera persones molt ben formades”, ha sentenciat.

Sense novetats per el cara a cara entre Sánchez i Aragonès

Vilagrà també s’ha pronunciat sobre la reunió que han de tenir el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pel cas Pegasus. Ha dit que no tenen novetats sobre la data de la reunió.