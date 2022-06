El COE farà un últim intent per la candidatura conjunta pels Jocs Olímpics

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha insistit que la candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó pels Jocs d’Hivern de 2030 és la “primera opció” i, per això, farà un “últim intent” per tancar-la. Blanco, però, ha defensat aquest divendres en una entrevista a Catalunya Ràdio que es presentin candidatures en solitari si finalment no hi ha acord.

Després de la visita del president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, els terminis per presentar una proposta al COI han canviat, segons ha expressat Blanco. L’objectiu del CEO era presentar-li una proposta aquesta setmana, però ha assegurat que no ha pogut ser així. El president del CEO ha detallat que es durà un projecte al COI quan en tinguin un de “presentable” i si no aconsegueix fer-ho abans del maig del 2023, quan acaba la convocatòria pels Jocs de 2030, aniran a la següent convocatòria, la de 2034. “No podem perdre l’oportunitat de fer uns Jocs Olímpics a Espanya”, ha afegit Blanco.

Per altra banda, no ha volgut donar detalls sobre les proves que no es poden fer a l’Estat i s’hauran d’organitzar a algun altre país. El president del COE ha demanat centrar-se primer a analitzar quines proves sí que s’hi poden fer.

Blanco respon a Lambán

El president de l’Aragó, Javier Lambán, va demanar ahir la dimissió del president del Comitè Olímpic Espanyol per la “deslleialtat” que ha demostrat tenir en tot el procés per configurar una candidatura olímpica conjunta amb Catalunya. En aquest sentit, Lambán va afirmar a Parlament aragonès que l’organisme olímpic ha donat suport “des del primer moment” a la proposta catalana i deixat l’Aragó amb un “paper de comparsa”, per la qual cosa va qualificar tot aquest procés com una “farsa”.

El president d’Aragó, Javier Lambán, intervenint a les Corts aragoneses / ACN

Alejandro Blanco ha respòs que no dimitirà i que no entén l’enfrontament amb el president de l’Aragó. “Jo mai he discutit amb Lambán, he tingut una relació extraordinària fins que em va deixar de parlar. Jo puc mirar a tothom a la cara, no ha canviat res. És molt difícil d’explicar”, ha exposat Blanco. El president del CEO també ha lamentat que el debat sobre la candidatura s’hagi polititzat. “És impossible d’entendre el que està passant des de la racionalitat. Passar això a un debat de comissari polític, de constitucionalistes i nacionalistes em sembla que està fora de tot el que és una candidatura esportiva”, ha dit.