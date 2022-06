Vilagrà nega que els JJOO siguin una manera d’embridar l’independentisme

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha negat que els Jocs Olímpics d’Hivern siguin una manera d’embridar l’independentisme, tal com va assegurar fa uns dies el president de l’Aragó, Javier Lambán. En una entrevista a TV3, Vilagrà ha assegurat que sempre han parlat de “qüestions esportives” amb el govern espanyol i el Comitè Olímpic Espanyol (COE). “Es tracta de presentar una bona candidatura per competir amb altres països”, ha dit. “Volem l’oportunitat de tenir uns Jocs Olímpics” perquè els Pirineus són l’única gran serralada europea que no ha organitzat uns JJOO.

El president del COE, Alejandro Blanco, ha tornat a criticar l’actitud del president aragonès, a qui ha acusat d’atiar l’enfrontament polític entre l’Aragó i Catalunya. Blanco ha explicat que quan es va oferir a l’Aragó sumar-se a la candidatura catalana es va fer amb criteris esportius i perquè creia que les estacions d’esquí del seu Pirineu podien complementar l’oferta catalana per reforçar el projecte olímpic. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president del COE ha recordat que la proposta actual és fruït de la negociació entre els dos territoris i que l’Aragó coneixia des del primer moment quin era el repartiment de proves.

Esquiadors a la cota 2.000 de l’estació d’esquí de Port Ainé / ACN

Catalunya, disposada a col·laborar amb “altres estats” pels JJOO

Vilagrà ha insistit que Catalunya “sempre ha plantejat una candidatura col·laborativa” perquè no vol “construir instal·lacions que no tenen tradició” al país i quedarien “obsoletes i abandonades” després dels Jocs. Per això, la consellera de Presidència ha dit que el Govern se sent “còmode” col·laborant amb “altres estats” i que, en cas d’haver de presentar una candidatura en solitari, ja ha posat sobre la taula un acord amb Itàlia, França o fins i tot Sarajevo perquè acullin les proves de salt i de lliscament. “Volem uns Jocs més sostenibles”, ha repetit.

Igual que ha fet Alejandro Blanco, Vilagrà ha assegurat que no volen “entrar en el joc de declaracions” de Javier Lambán perquè el president aragonès està en precampanya electoral –l’any que ve es juga la reelecció– i es dedica a parlar molt de política i poc d’esport. “La negociació del COE ha estat correcta des del punt de vista tècnic”, ha afirmat. La consellera ha reconegut que el “calendari corre” i ha demanat que la proposta final de la candidatura s’aprovi “tan aviat com es pugui”.

Així mateix, Vilagrà ha obert la porta a ampliar la consulta a altres comarques si finalment Catalunya presenta una candidatura en solitari. El Govern esperar saber “abans de l’estiu” quina serà la proposta final de la candidatura i llavors es decidirà què s’ha de fer amb la consulta. “Seran les comarques directament afectades les que votaran”, ha assegurat.