El Govern, disposat a anar per lliure per “no perdre” els JJOO del 2030

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat que si cal Catalunya presentarà una candidatura en solitari per “no perdre” l’oportunitat d’organitzar els Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. El Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha assegurat aquesta setmana que està disposat a estudiar projectes diferents si no hi ha acord amb l’Aragó i que, en última instància, les dues autonomies poden competir entre elles i l’Assemblea General de l’ens decidirà.

Vilagrà ha assistit aquest dimecres a un acte del COE on també ha coincidit amb el president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach. La consellera ha reiterat que el Govern està disposat a “col·laborar” amb l’Aragó, però no està disposat a acceptar les noves peticions del president aragonès, Javier Lambán, que fa unes setmanes va rebutjar signar l’acord tècnic que s’havia negociat durant mesos entre totes les parts implicades.

Laura Vilagrà, Jordi Puigneró i Pere Aragonès al Parlament | ACN

Catalunya no perdrà l’oportunitat dels Jocs

“El que farem és expressar la voluntat de Catalunya de tenir Jocs, de no renunciar-hi. Sempre hem explicat que volíem una candidatura col·laborativa, però si no hi ha acord, Catalunya està disposada a estudiar alternatives”, ha dit Vilagrà. “Sempre hem dit que no volem perdre l’oportunitat de tenir Jocs”. La Generalitat considera que els informes tècnics “avalen” la possibilitat de presentar-se pel seu compte i que no deixaran escapar l’oportunitat.

Aquest matí el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ja havia defensat que Catalunya pot anar per lliure i presentar una candidatura en solitari. “Si hem de tornar a aquest escenari, hi tornarem. I plantejarem una candidatura catalana com al principi. Cap problema”, ha assegurat. Puigneró ha criticat l’actitud “irresponsable” del president aragonès, Javier Lambán, que en els últims mesos s’ha dedicat a torpedinar la candidatura conjunta perquè considera que no s’està donant un tracte just a l’Aragó.

Lambán mou fitxa davant la possibilitat de quedar-se sense Jocs

Lambán ha mogut fitxa després de les amenaces del COE de deixar la seva autonomia sense Jocs i ha tornat a fer una proposta per canviar el repartiment de proves acordat. Si en un primer moment Lambán va apostar per dividir totes les proves en categoria masculina i femenina perquè cada regió n’acollís una, ara vol trossejar la candidatura en “lots” que es repartirien Catalunya i Aragó. El govern aragonès ha estat molt crític amb el Comitè Olímpic Espanyol i amb l’executiu de Pedro Sánchez perquè fins ara no han tingut oportunitat de discutir la seva proposta alternativa pels Jocs Olímpics del 2030.