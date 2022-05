El Govern adjudica a una empresa de l’Ibex 35 la consulta dels Jocs

El Govern ha adjudicat a Indra, una empresa de l’Ibex 35, un contracte [PDF] pel servei de suport a la consulta sobre els Jocs Olímpics d’Hivern del 2030. Precisament, l’Executiu ha anunciat aquest mateix divendres que aquesta consulta s’ajornava. L’adjudicació del contracte es va fer el 3 de maig i la seva publicació s’ha fet el dia 26 del mateix mes, segons figura en les dades del portal de Contractació Pública de la Generalitat. El pressupost de licitació sense IVA és de 290.000 euros, i de 350.900 amb el 21% d’IVA inclòs. El termini de presentació d’ofertes va tancar el 25 d’abril i només se’n va presentar una.

Segons el contracte, el servei contractat inclou la prestació de serveis TIC per a poder realitzar la consulta popular no referendària i difondre’n els resultats. Aquesta consulta es desenvoluparà, segons la informació que és pública, en una jornada de vot presencial, en la data que vindrà fixada en el decret de convocatòria, “on els ciutadans cridats a participar podran emetre el vot a través de papereta dipositada en urna localitzada en algun dels locals de consulta habilitats per a l’ocasió”, especifica la fitxa del contracte.

Els serveis que oferirà Indra, segons el contracte

Els serveis a prestar, objecte de la licitació, són els suport i servei a la consulta, des de la gestió del registre de participació durant les diferents fases de la consulta fins a la captura i difusió provisional i els resultats definitius; seguiment i difusió dels avanços de participació al llarg de la jornada i publicació dels resultats, provisionals i definitius, en temps real en un portal web; serveis de ciberseguretat; tractament informàtic dels resultats provisionals i definitius territorialitzats de la consulta per a la seva descàrrega per part dels ciutadans des del web en diversos formats; suport i gestió de les TIC a la Comissió de seguiment, la Comissió de control, i a la selecció del personal de suport per a la recollida de dades.

L’òrgan de contractació és el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. El Govern va rebutjar fer una consulta telemàtica al·legant que no disposava de temps per organitzar-la, tenint en compte els terminis ajustats per a la presentació d’una candidatura. El projecte, però, continua completament empantanegat per la manca de concreció de la iniciativa, el conflicte amb l’Aragó, el rebuig de partits polítics i alguns moviments socials.