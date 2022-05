Lambán: “Catalunya ha d’assumir que la culpa no sempre la tenen els altres”

El president d’Aragó, Javier Lambán ha tornat a opinar sobre Catalunya, utilitzant d’excusa la ja interminable candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030. Aquesta vegada, Lambán ha deixat anar una indirecta cap el Govern en saber la notícia que la consulta pels JJOO s’ajornava. “Catalunya hauria d’assumir que la culpa no sempre la tenen els altres”, ha etzibat ell mateix que també ha recordat que aquesta actitud no ajuda de cara a la relació que tenen amb el govern espanyol.

La consulta catalana pels Jocs d’Hivern s’ha ajornat sense data, segona ha explicat aquest divendres la Generalitat. Aquest canvi de reunió, que s’havia de fer el 24 de juliol, ha estat ajornada fins que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i Aragó solucionin les incongruències. Aquesta decisió ha posat encara més nerviós al president aragonès que ha replicat que si haguessin presentat una candidatura conjunta des de l’inici això no hauria passat: “Un dels èxits que podríem aconseguir d’una candidatura conjunta, seria que ho comencessin a assumir”.

El Pirineu d’Osca es posiciona al costat del seu govern

Durant la compareixença d’Alejandro Blanco, president del COE, va deixar la porta oberta a negociar amb els alcaldes i empresaris del Pirineu d’Osca sense passar pel govern aragonès, ja que Lambán estava posant molts pals a les rodes per poder trobar un punt en comú per presentar candidatura. Aquest divendres doncs, el Pirineu aragonès ha respòs de manera contundent i ha assegurat que traslladen el seu suport “amb rotunditat i contundència” a la proposta del govern de l’Aragó.

Els responsables d’Aramón, Astún i Candanchú durant la compareixença amb els mitjans de comunicació / ACN

Els responsables de les estacions d’esquí d’Aramón, Astún i Candanchú, han assegurat que no tenen cap intenció d’anar per lliure i s’han posicionat al costat del govern de Lambán després de mantenir-hi una reunió. “Els nostres centres hivernals no només formen part del territori, sinó que són autèntics motors del territori”, ha assegurat Marta Gastón, presidenta del grup Aramón. A més, ella mateixa ha afegit que no es pot permetre una proposta que “no sigui equilibrada en proves, qualitat i envergadura d’aquestes”