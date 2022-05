La CUP estudia portar el Govern a Antifrau per la “propaganda” pels Jocs

El diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Carles Riera, ha anunciat aquest dissabte que la formació anticapitalista està estudiant la possibilitat de portar el Govern al Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau de Catalunya per la seva actuació prèvia a la consulta dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030. Ho ha dit en una entrevista al 324 en què ha explicat que el Govern “ha utilitzat fons públics reiteradament” per fer “propaganda institucional” a favor del sí a la candidatura olímpica. Riera ha anat més enllà i ha acusat el Govern de negligir “la neutralitat, objectivitat i respecte a la democràcia participativa” en haver fet ús de la propaganda per aconseguir el ‘sí’ dels Pirineus.

Aquestes declaracions arriben un dia després que el Govern hagi anunciat que ajorna fins la tardor la consulta dels Jocs d’Hivern que inicialment estava prevista per al 24 de juliol. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va explicar que s’ajorna fins que es resolgui la candidatura, encallada per culpa de l’Aragó, però que es reprendrà de seguida que s’hagin tancat aquests serrells.

Candidatura als llimbs pel rebuig de l’Aragó

La CUP continua instant l’executiu de Pere Aragonès a abandonar aquesta candidatura i desenvolupar un “projecte realment vàlid” per al Pirineu. Riera considera “insostenible” que es facin els Jocs d’Hivern a un país mediterrani en plena crisi climàtica, pel que ha exigit al Govern que es despengi de la candidatura, que ara està als llimbs per la negativa de l’Aragó.

De fet, el COE va donar per trencades les negociacions ara fa una setmana i dimecres va obrir la porta a parlar directament amb els empresaris aragonesos per preparar la candidatura. Tot i els rumors inicials, el president del COE, Alejandro Blanco, va tancar la porta també a una candidatura de Catalunya en solitari.