Rècord absolut de denúncies a l’Oficina Antifrau durant el 2021

L’Oficina Antifrau (OAC), l’organisme que depèn del Parlament de Catalunya, ha suat la cansalada durant el 2021. De fet, ha registrat un record absolut de denúncies, el número més elevat des de la seva fundació, l’any 2009. En concret, en va rebre 430, un 132% més respecte la mitjana anual de la institució, que entre el 2010 i el 2020 en rebia 185. Unes xifres reflectides a la memòria anual que l’entitat presidida pel magistrat i expresident del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Miquel Àngel Gimeno.

Segons la memòria, també es consolida un dels instruments més polèmics de l’OAC, la bústia de denúncies anònimes com el canal prioritari per denunciar a Antifrau. De fet, un 67,7% de les denúncies rebudes el 2021 han entrat per aquest canal. Més enllà de les denúncies rebudes, el 2021 l’Oficina ha resolt 441 expedients “d’avaluació prèvia de versemblança”, la xifra més elevada des de la posada en funcionament de la institució, un 135% més respecte de la seva mitjana anual. Les denúncies provenien majoritàriament de la bústia anònima (291), 69 de particulars, 34 representants de grups polítics, 14 per funcionaris o treballadors públics, 11 anònimes sense usar la bústia, 6 per sindicats i 1 per altres organismes així com 4 expedients oberts d’ofici, per iniciativa pròpia.

Un 81% de les denúncies, però, arxivades

Ara bé, el nivell d’efectivitat de les denúncies és relatiu. Segons el document presentat davant la Comissió d’Afers Institucionals de la cambra catalana, una vegada conclosa la fase d’anàlisi prèvia de versemblança dels 441 expedients, el 18% ha donat lloc a l’inici d’actuacions d’investigació, i el 81% s’ha arxivat. En l’1% dels casos s’ha acordat la interrupció de l’expedient, en haver-se constatat que els fets considerats eren objecte d’investigació per altres autoritats. Durant el 2021 s’ha resolt el nombre més elevat d’expedients de versemblança, 441, que ha crescut un 135% respecte de la mitjana del període 2011-2020.

Per altra banda, Antifrau ha clos 60 actuacions d’investigació (s’hi inclouen 8 actuacions de col·laboració institucional) i 2 més han estat interrompudes en haver-se constatat la concurrència dels procediments judicials corresponents sobre els mateixos fets investigats. En data de tancament d’aquesta memòria, l’Oficina Antifrau té 305 actuacions en curs pendent de resoldre.

Pel que fa a un dels aspectes claus de l’oficina, la formació, durant el 2021 Antifrau ha incrementat un 238% la xifra de participants a les seves formacions en relació amb la seva mitjana anual, s’arriba a més de 3 mil participants.