Argimon defensa que Antifrau no veu irregularitats en el polèmic contracte

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha tornat a defensar el contracte signat amb una empresa sense experiència per comprar material sanitari en plena primera onada de la Covid-19 que està sent investigat per l’Oficina Antifrau de Catalunya. En una compareixença a petició pròpia a la Comissió de Salut del Parlament, Argimon ha recordat que ni Antifrau ni la Sindicatura de Comptes han trobat cap irregularitat en el contracte, tot i que ha reconegut que era una “operació de risc”.

Argimon ha comparegut per donar explicacions per un contracte de 61 milions d’euros –que finalment es va rebaixar a 35 milions perquè ja no hi havia tanta urgència– que es va signar amb una empresa que no tenia treballadors declarats i que no havia treballat mai per la Generalitat. L’excepcionalitat del contracte va aixecar les sospites d’Antifrau, que va obrir una investigació perquè la situació d’emergència que vivia Catalunya incrementava el “risc de frau, corrupció i malbaratament de recursos públics”. L’ens encara ha d’analitzar les al·legacions de la Generalitat i, malgrat no descobrir irregularitats, sí que ha alertat que el contracte va ser una “temeritat”.

“Era una operació de risc, però calia assumir-lo perquè no podíem quedar-nos sense equips de protecció”, ha insistit el conseller, que, no obstant això, no ha donat cap explicació sobre com es va contactar l’empresa en un primer moment ni quines gestions va fer la Generalitat. “Les consultes preliminars a l’encàrrec d’emergència realitzat a Basic Devices no han estat ni aclaridores ni transparents“, va criticar Antifrau fa unes setmanes, que també va retreure a la Generalitat que la manca d’aquesta informació “desactivar qualsevol mecanisme de prevenció” d’activitats il·lícites.

Emergència als hospitals

El conseller de Salut ha explicat que el 26 de febrer del 2020, dues setmanes abans de la declaració de l’estat d’alarma, Salut va crear una comissió especial per centralitzar la compra de material sanitari al marge de les operacions d’aprovisionament que feien els hospitals perquè hi havia “problemes d’adquisició”. La Xina, el principal productor de material sanitari del món, tenia limitada la capacitat de fabricació i la conselleria va acceptar que pagaria sobrepreus en un context de creixent competència a escala global.

Després d’una reunió amb els principals proveïdors del departament, que van alertar de les dificultats per comprar material sanitari “pels canals habituals”, la Generalitat va buscar altres maneres d’adquirir mascaretes i altres equips de protecció. “Era una subhasta al millor postor”, ha dit Argimon. “Els avions decidien el destí de la càrrega a la mateixa pista”. El conseller ha demanat comprensió als grups perquè és molt “difícil fer-se càrrec de com era de crítica la situació si no es vivia a primera línia”. Els hospitals es quedaven sense equips de protecció i la conselleria volia evitar el col·lapse del sistema.