Bombers retreuen als Mossos falta de rigor en la investigació de les irregularitats

Nova tongada de declaracions al jutjat d’Instrucció número 14 de Barcelona sobre el cas Bombers, les presumptes irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles de la direcció general de Prevenció i Extinció d’Incendis. Aquest matí han declarat Julio Vázquez, responsable del parc mòbil dels Bombers, i Joan Navarro, subdirector general d’Administració i Recursos Humans. Tots dos han reblat l’argument dels altres investigats que pertanyen a la direcció tècnica del cos, cinc dels vuit encartats en el cas.

En la seva declaració defensat que ni els Mossos d’Esquadra, ni els que van dirigir la informació reservada ni la fiscalia han estat gaire curosos ni rigorosos amb la investigació. Com a exemple, han recordat a la jutgessa que és “la primera vegada que s’expliquen sobre aquest afer”. De fet, retreuen als investigadors que ningú no els preguntés com anava el sistema de facturació i control que ara està sota sospita.

Imatge d’arxiu d’un cordó policial amb un camió de bombers al fons

En definitiva, tots dos han arguït davant la jutgessa que els mossos d’esquadra encarregats de la investigació només van fer cas del full d’Excel que recollia la facturació. Però en cap cas van controlar de manera paral·lela els albarans que servien de base per a les factures. És a dir, que el full de càlcul servia per endreçar en una sola factura les feines de manteniment que s’havien executat en els darrers temps. D’aquí que una mateixa factura contingui diversos manteniments d’un mateix camió amb diferents dates i quilometratge. També han inclòs dins l’embolic el detall que molts dels conceptes facturats responen a “tipus predeterminats” on no s’hi estableix cap detall.

Un sistema de facturació que era un “garbuix”

Segons fonts pròximes al cas, els investigats també han recordat que el sistema de gestió no funcionava i era un garbuix i que feia temps que ho denunciaven als superiors. En aquest marc, han admès que hi havia dues maneres de fer net amb la facturació per manca de recursos. En primer lloc, un reconeixement de deute, i fer una liquidació posterior. En segon terme, acumular el deute que es liquidaria a través del contracte de subministrament següent.

Ara resten pendents dues declaracions més. Per un banda, el proper 31 de maig passarà pel jutjat el cap de Pressupostos i Gestió, Martín Hernández, i el 22 de juny, l’actual director general dels Bombers, Joan Delort.

Una decisió que sorprèn després d’haver descartat el suborn en el cas Bombers

Però la jutgessa ha demanat una investigació patrimonial dels implicats, una prova que sorprèn perquè fins ara havia descartat el suborn, tot i la sospita del famós 2% de cost de finançament. De fet, alguns dels investigats, de manera voluntària van presentar la seva pròpia declaració de rendes i bens. En el cas també hi ha un altre protagonista, l’acusació particular per part del sindicat AIAC, al qual la jutgessa ha donat entrada en el cas sense imposar-li cap fiança.

El cas Bombers va esclatar el passat novembre. Com va avançar El Món, una informació reservada interna del departament d’Interior inferia que s’havien registrats diverses irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles del cos. Un expedient obert sota la direcció del conseller Miquel Sàmper i que va ser enviat a fiscalia. Precisament una decisió que ara aixeca crítiques entre els implicats en considerar que “hi havia pressa per enviar lla investigació a fiscalia”, amb un “canvi de conseller pel mig”.