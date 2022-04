Cas Bombers: embolic de factures i albarans i un ‘power-point’ per a ‘dummies’

Nova sessió de declaracions al jutjat d’instrucció número 14 de Barcelona pel cas de les irregularitats als Bombers. Unes declaracions que han ocupat tot el matí i que tenien dos protagonistes clau per intentar aclarir el desgavell en les facturacions sobre el contractes de manteniment dels vehicles de la Direcció General d’Extinció i Prevenció d’Incendis. Han desfilat davant de la jutgessa sotsinspector Màxim del Valle i Antonio Ramos, sotsdirector tècnic del cos. Fonts properes al cas han assegurat que tots dos han explicat el cas com un embolic entre factures i albarans, un sistema diferent de codis de vehicles cada cop que canvien de parc, i un power point que explicava el contracte fet “per una persona que no en sabia gaire per a una altra persona que encara en sabia menys”: el que se sol definir com un document per a dummies.

Un camió de Bombers que mantindria Iturri/Bombers

Del Valle i Ramos ha arribat al jutjat després d’uns mesos força tensos dins al Departament d’Interior. Una cinquantena de bombers els han acompanyat per donar-los suport, però vestits de paisà. Al febrer a Del Valle ja li van ser retirades algunes de les seves funcions per part del director general, Joan Delort, arran de les irregularitats que investiga el jutjat. Però Del Valle ara arribava al jutjat com a sotsinspector ras, ja que a principis de març va renunciar com a cap de la Direcció Tècnica de Prevenció i Extinció d’Incendis. Aquest matí ha explicat a la jutgessa instructora que ha deixat el càrrec per motius de salut. Així, ha detallat que s’està recuperant d’una greu malaltia. Oficialment, el que era el màxim comandament tècnic dels bombers de la Generalitat de Catalunya va deixar el càrrec per motius “estrictament personals“. Però gairebé un any abans, un mail seu del 14 d’abril del 2021 va ser el que va destapar el cas.

Un ‘power point’ per a ‘dummies’

Del Valle ha rebatut les acusacions dels Mossos d’Esquadra, que consideren que es va manipular la facturació del contracte de manteniment amb l’empresa Iturri –firma de Sevilla encarregada del manteniment dels vehicles–, al·legant diverses qüestions tècniques i administratives. En concret, que els Mossos només aporten les factures amb diferents quilometratges en un mateix dia, codis de camions o un vehicle amb tres revisions, però no els albarans de les revisions. Segons ha justificat, només hi havia diferents reparacions en una mateixa factura quan la gestió econòmica del departament d’Interior tenia saldo per fer els pagaments. A més, els codis dels vehicles -per això canviaven en algunes factures- canvien cada cop que el vehicle canvia de parc, cosa que per exemple, amb Mossos no passa. El codi de vehicle continua essent el mateix tot i que canviï de comissaria.

D’altra banda, sobre el famós 2% en un power point incorporat a la causa que apuntava a una suposada comissió, els dos bombers han emfatitzat que no en tenien ni idea i han estat, fins i tot, irònics. “És un power-point fet per algú que no en sap gaire per a algú que encara en sap menys”, han sentenciat. Respecte del correu electrònic que va destapar el cas, Del Valle ha lamentat haver-lo remès i n’ha donat els detalls. En aquest sentit, ha recordat que n’havia enviat diversos alertant sobre la situació i preguntant què havia de fer, però que no obtenia resposta de l’àrea de gestió econòmica fins que, al final, va decidir alertar de la greu situació pressupostària.

Més viatges encara i clatellot als Mossos

Del Valle també ha defensat els viatges que feia –fins i tot, n’ha aportat més que els recollits pels Mossos– per comprovar el material que compraven, advertint que ja anava inclòs en el preu del contracte. En aquest punt, ha especificat que a finals dels anys 90 es comprava material i la despesa per provar-lo distorsionava el preu del contracte. “Et podien deixar un camió per fer proves, però calia llogar un circuit de proves o anar a Lima, al Perú, a veure com funcionava una escala específica; ara això s’ha acabat, perquè en el preu del contracte ja s’hi computa aquesta mena de despesa”, ha aclarit.

Per altra banda, Del Valle també ha raonat a la jutgessa que hi ha errors importants en els atestats dels Mossos, com és el cas d’acusar Iturri i els Bombers de fer reparacions de vehicles que estan en rènting. “Si haguessin fet la feina, per una banda veurien que està demanat el canvi de noms a Patrimoni, que triga una barbaritat, perquè el rènting ja s’havia acabat; per altra, hi ha modificacions que el rènting no les paga, com ara, posar una reixa per anar a buscar un gos amb un camió”, ha adduït.

Presses pel canvi de conseller responsable dels Bombers

En la mateixa declaració, Del Valle ha coincidit amb Ramos en dues crítiques. En primer terme, que a la informació reservada que va obrir el Departament d’Interior “ningú no els va demanar cap explicació ni que declaressin”. Tots dos han assegurat que era la primera vegada que havien pogut explicar-se i no han amagat que estaven “empipats”. La tesi aportada és que “potser hi havia pressa per tancar la informació reservada davant el canvi de conseller“, que era imminent: ho va detectar i ordenar investigar Miquel Sàmper poc abans de ser rellevat per Joan Ignasi Elena.

En segon lloc, han recordat que Del Valle, per exemple, té un 40% de la jornada com a gestor i la resta com a bomber de tropa. No eren especialistes en la gestió administrativa ni sabien com ho dirigia tot plegat l’àrea de gestió econòmica.

Pròximes declaracions al jutjat, el 16 de maig

El proper 16 de maig declararan Joan Navarro, subdirector general d’Administració i Recursos Humans d’emergències, i Julio Vázquez, responsable del parc mòbil dels Bombers. El cas destapat per aquest diari al novembre investiga la cúpula tècnica i política de la direcció corrupció, malversació, falsedat en document públic, falsedat documental i un delicte contra l’administració pública.