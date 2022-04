El cas de les irregularitats als Bombers encara una jornada decisiva al jutjat

Jornada clau en la instrucció judicial del cas de les irregularitats en el manteniment dels camions dels Bombers de la Generalitat. Serà aquest divendres, 8 d’abril, dia en què passaran pel jutjat d’instrucció que porta el cas dues de les persones principals que han d’aclarir, com a investigats, el desgavell en les facturacions sobre el contractes de manteniment dels vehicles de la Direcció General d’Extinció i Prevenció d’Incendis. Es tracta del sotsinspector Màxim del Valle i d’Antonio Ramos, sotsdirector tècnic del cos.

Del Valle arriba al jutjat després d’uns mesos força tensos dins al Departament d’Interior. Al febrer ja li van ser retirades algunes de les seves funcions per part del director general, Joan Delort, arran de les irregularitats que instrueix el jutjat d’instrucció número 14 de Barcelona. Però Del Valle ara arribarà al jutjat com a sotsinspector ras, arran que a principis de març, va renunciar com a cap de la Direcció Tècnica de Prevenció i Extinció d’Incendis. Oficialment, el que era el màxim comandament tècnic dels bombers de la Generalitat de Catalunya va deixar el càrrec per motius “estrictament personals“. Ara bé, la seva gestió té un balanç força polèmic tant per la investigació pels contractes de manteniment dels vehicles com pel material defectuós, com ara els respiradors dels bombers, que aquest dimecres ha estat motiu de controvèrsia al Parlament.

El cap tècnic dels Bombers que va alertar del que passava

Del Valle també va ser qui va enviar el mail a la cúpula d’Interior que va destapar les irregularitats en els contractes de manteniment amb l’empresa Iturri. En concret, va avisar del que passava en un mail del 14 d’abril del 2021, en què alertava que no podia continuar pagant les factures a Iturri perquè s’havien exhaurit els tres milions pressupostats en tres mesos. Anunciava que o bé s’arreglava administrativament la qüestió o ell ja no signava cap més factura.

A partir d’aquest correu electrònic, que van rebre vuit persones del gabinet d’Interior, es va copsar que “alguna cosa estranya passava” i va començar la investigació interna ordenada per l’aleshores conseller, Miquel Sàmper. Una informació reservada que va acabar sobre la taula de la fiscalia anticorrupció. La versió de Del Valle com a persona que “aixeca la llebre” es constata també en les intervencions telefòniques dels investigats. En concret, en converses entre membres de la direcció tècnica dels Bombers, del 7 de desembre de 2021, un cop iniciada la investigació per part dels Mossos, on els interlocutòria coincideixen a assenyalar Del Valle com la persona que havia encès la metxa de la causa judicial oberta.

El pes específic d’Antonio Ramos en la trama investigada

Segons van explicar fonts d’Interior a El Món quan es va confirmar la renúncia, aquesta la va proposar Del Valle al director general, Joan Delort, en una conversa privada el dia 1 de març. Aquesta es va fer efectiva dos dies després, el 3 de març. De fet, segons les mateixes fonts va ser una renúncia personal que va ser acceptada directament i immediatament per la direcció política d’Interior.

Pel que fa Antonio Ramos, la jutgessa li atorga un pes específic en la trama investigada gràcies a les converses telefòniques intervingudes. De fet, en una d’aquestes gravacions la jutgessa destaca que és Ramos qui acusa a Del Valle “d’haver aixecat la llebre”. Ramons participa en un bon gruix de les converses que, a priori, la instructora entén que corroboren les “irregularitats”.