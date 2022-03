Els Bombers porten Interior davant la justícia per les ampolles defectuoses

Els sindicats de Bombers porten davant la justícia el Departament d’Interior perquè encara no ha acabat el procés de revisió de les 2.000 ampolles d’oxigen defectuoses que han estat utilitzant des de fa anys. Un informe va revel·lar que des del 2020 Interior era conscient d’aquest problema i no ha estat fins aquest any que han decidit actuar. Ara, els Bombers de Catalunya demanen un nou protocol, més segur i amb garanties, ja que tal com han explicat els sindicats: “Ens hi juguem la vida”.

Pel que fa a les actuacions del departament, encara no han pogut revisar l’estat de tots els equips ERA (Equip de Respiració Autònoma) i els bombers els segueixen utilitzant. En comptes d’això, l’acord al que han arribat amb els sindicats és de posar en servei 700 noves ampolles, però encara no hi ha indicís de que retirin les defectuoses, ja que el departament, de moment, només s’ha compromès a estudiar-ho. Davant d’aquesta situació els sindicats han demanat al jutjat número 12 de lo social que ho decreti a través d’una interlocutòria i esperen una decisió els pròxims dies.

Aquesta història es remota al 2020, quan un accident que va patir un bomber en un edifici en flames va portar a una investigació que va detectar un problema de fàbrica en les apolles d’oxigen que utilitzen els Bombers. “Hi havia peces que no eren les adequades, la càmera d’alta estava degradada i no es podia garantir el subministrament d’aire net”, ha dit aquest dijous Pere Hervás, bomber i coordinador sindical de IAC-CATAC. Davant d’aquests defectes els Bombers han assegurat que les conseqüències podrien haver estat molt pitjors i que es necessita una millora dels protocols.

Tot i que els Bombers han valorat de manera positiva les primeres actuacions del departament, han assegurat que arriben tard. I és que fins d’aquí dos mesos no arribaran les noves ampolles, hi ha 300 bombers que estan en risc mortal per salvar la d’altres persones: “ens estem jugant la vida”, ha dit Toño del Río, bomber i delegat de riscos laborals de la UGT.