Interior renovarà els equips de respiració defectuosos dels Bombers

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha avançat que el seu departament comprarà nous Equips de Respiració Autònoma (ERA) dels Bombers i revisar els actuals, alguns dels quals han tingut problemes de funcionament. Interior invertirà dos milions d’euros per fer front a les incidències puntuals detectades. La fiscalia ha obert una investigació després que els sindicats denunciessin que Interior no havia acabat la revisió de 2.000 ampolles d’oxigen.

Els contractes que s’adjudicaran preveuen la revisió de totes les espatlleres i ampolles, a més de la compra de 400 espatlleres noves per uns 500.000 euros i de 700 ampolles per uns altres 400.000 euros més. A banda, els dos contractes més per revisar els equips permetran fer un control de totes les espatlleres dels models MSA i Dräger per 650.000 euros i un altre per revisar les ampolles i el procés de recàrrega per gairebé 600.000 euros més.

Queixes del PSC

La diputada del PSC, Judit Alcalá, ha assegurat que un informe tècnic dels Bombers alertava dels equips defectuosos l’any 2020 i ha acusat Interior de tapar els fets “fins que es van filtrar pel cos de Mossos d’Esquadra”. La policia catalana ho hauria pogut determinar, segons Alcalça, perquè “tenen els telèfons punxats perquè estan investigant l’empresa Iturri sobre possibles irregularitats per la contractació de camions“. La diputada socialista ha reclamat accelerar la revisió dels equips i ha demanat una investigació interna per depurar responsabilitats.

Elena ha garantit que es revisaran els compressors i els equips de protecció i es contractarà el manteniment dels equips, “incloent la recàrrega dels equips per garantir la traçabilitat”. Interior calcula que la revisió es podria completar en unes 6-8 setmanes i que en uns 15 dies haurà rebut més de la meitat de tot el material “per retirar l’equipament actual que estigui en procés d’obsolescència”. Els sindicats demanen també un nou protocol, més segur i amb garanties, per detectar les incidències amb més rapidesa. “Ens hi juguem la vida”, recorden.