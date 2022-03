Plega el cap tècnic dels Bombers

El sotsinspector dels Bombers Màxim del Valle ha renunciat al càrrec de cap de la Direcció Tècnica de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis. Oficialment el màxim comandament tècnic dels bombers de la generalitat de Catalunya deixa el càrrec per motius “estrictament personals“. Ara bé, la seva gestió és tan polèmica arran de la investigació judicial oberta pels contractes de manteniment dels vehicles de bombers com pel material de seguretat defectuós com els respiradors. Aquest dijous es va saber que els Bombers han detectat des del mes de desembre errors en l’aparell que indica quant aire li queda a un efectiu. De fet, el cap del Servei Tècnic de Bombers ha estat destituït aquesta setmana per la gestió d’aquestes incidències.

Segons han explicat fonts d’Interior a El Món la renúncia la va proposar del Valle el director general, Joan Delort, en una conversa privada el passat dimarts dia 1 de març. Aquesta es va fer efectiva dos dies després, el dijous 3 de març. De fet, segons les mateixes fonts és una renúncia personal que va ser acceptada directament per la direcció política d’Interior.

El substitut també està querellat al cas

Cal recordar que Delort va apartar de les seves funcions Màxim del Valle, tot i ser el cap tècnic que va aixecar la llebre sobre les irregularitats en els contractes amb l’empresa Iturri pel manteniment dels camions dels Bombers de la Generalitat, que es troba sota investigació al jutjat d’Instrucció número 14 de Barcelona.

Ara bé, el substituirà en aquestes tasques un altre dels querellats en el cas, Joan Navarro, subdirector General d’Administració i Recursos Humans. Tot i que la jutgessa encara no l’ha citat com a imputat, sí que és un dels denunciats per la fiscalia en la seva querella. El vuit d’abril té cita per declarar.