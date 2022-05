El COE obra la porta a una candidatura individual de Catalunya als Jocs

Onze reunions i onze fracassos que constaten que el conflicte per la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern s’ha enrocat. Tant que el Comitè Olímpic Espanyol dona per trencades les negociacions i la candidatura conjunta està en seriós perill. De fet, hi ha 48 hores per aprovar la candidatura conjunta o donar-la per perduda definitivament. Aquest dimecres el COE explicarà com queda la candidatura en una roda de premsa.

El fracàs l’ha evidenciat definitivament la reunió que s’ha celebrat aquest dilluns entre representants del govern espanyol, de la Generalitat i del govern aragonès amb el COE, que ha acabat sense cap acord, com les deu anteriors. La trobada tenia com a objectiu pactar una candidatura conjunta per als Jocs d’Hivern del 2030, però l’Aragó manté la seva negativa a la proposta que Catalunya ja ha pactat amb el COE i això dona ales a una candidatura individual de Catalunya. Aquesta candidatura en solitari, en cas que s’arribi a un acord, haurà de presentar-se davant del Comitè Olímpic Internacional (COI).

El president del COE, Alejandro Blanco, ha assegurat que el projecte conjunt és “tècnicament immillorable” i s’ha compromès a continuar la tasca per arribar a un acord, tot i que si al final no s’hi arriba no es descarta treballar en una candidatura individual de Catalunya. Blanco considera que la candidatura amb l’Aragó és “sostenible” a nivell “social, econòmic i mediambiental” i ha assegurat que contribuirà a la “regeneració del territori” mentre respon als requeriments i normes del COI, tal com també ho seria una candidatura individual.

L’Aragó rebutja la proposta perquè Catalunya és “la gran beneficiada”

Fa tres setmanes, el passat 7 de maig, el govern aragonès va rebutjar l’última proposta del COE en considerar que Catalunya tenia massa protagonisme. Fa mesos que el Govern i el COE han tancat un acord, però l’Aragó es nega a subscriure’l perquè Catalunya i l’Aragó no tenen el mateix pes. Segons el president de l’Aragó, Javier Lambán, el Pirineu aragonès “no guanya gairebé res” amb l’última proposta del COE, que “empitjora” l’anterior perquè Saragossa “hi perd gairebé tot el que tenia”.

Lambán va justificar la seva negativa a signar l’acord perquè al seu parer les estacions catalanes són “les grans beneficiades” pel repartiment de les proves. Com són les seves “competidores turístiques” l’Aragó considera que ha de rebutjar la proposta fins que tingui el mateix pes que la part catalana. “No ho acceptem. Seguirem plantejant igualtat i equilibri”, va reblar el president. Un parell de trobades després la situació continua encallada.