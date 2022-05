El COE obre la porta a una competició entre Catalunya i Aragó pels JJOO

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha obert la porta a una competició entre Catalunya i l’Aragó per presentar una candidatura en solitari pels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 si finalment no hi ha acord per anar plegats. Després de l’Assemblea General del COE, Blanco ha assegurat que l’ens “intentarà amb totes les forces” que hi hagi una candidatura conjunta i que aviat convocarà una nova reunió, però a la trobada els delegats han votat per unanimitat presentar una candidatura dels Pirineus independentment de si Catalunya i l’Aragó arriben a un acord.

Si s’arribés a donar aquest escenari, el COE passaria a una “segona fase” en la qual els dos governs autonòmics haurien d’enfrontar-se presentant candidatures en solitari i seria l’ens l’encarregat de triar la millor. En les últimes setmanes Alejandro Blanco ha estat molt dur amb l’actitud del president aragonès, Javier Lambán, que des de fa mesos bloqueja qualsevol possibilitat d’acord per una candidatura conjunta. La setmana passada el COE ja va anunciar que estava disposat a saltar-se els governs i negociar directament amb els Pirineus per trobar una sortida de consens.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president del govern aragonès, Javier Lambán | ACN

Els JJOO, una maniobra de Pedro Sánchez

Lambán, que ha reconegut que els Jocs Olímpics del 2030 són una maniobra del govern espanyol per “intentar que els independentistes tornin al clos constitucional“, ha estat molt crític amb el COE i amb la Generalitat, a qui acusa de posar-se d’acord per marginar el Pirineu aragonès i portar les millors proves a les estacions d’esquí catalanes. Aquest dimarts Lambán ha tornat a reclamar la intervenció de Pedro Sánchez per “posar ordre” a la candidatura olímpica i ha amenaçat de torpedinar el projecte si no es fa en igualtat de condicions.

Davant el bloqueig de Lambán, el Govern ha decidit ajornar la consulta que s’havia de celebrar aquest estiu per comprovar el suport del territori a la candidatura olímpica. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia de signar el decret de la consulta el dijous passat, però finalment es va decidir posposar-ho perquè la polèmica amb l’Aragó ha capgirat els plans de l’executiu i encara no hi ha un projecte clar que es pugui presentar a la ciutadania perquè decideixi si està a favor o en contra.