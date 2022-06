Lambán demana la dimissió del president del COE per “deslleialtat”

Continua la batalla pels Jocs Olímpics d’Hivern 2023. El president de l’Aragó, Javier Lambán, ha demanat aquest dijous d’una forma totalment explícita la dimissió del president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco. Ho ha justificat per la “deslleialtat” que considera que ha demostrat tenir durant tot el procés per negociar una candidatura olímpica conjunta amb Catalunya. Lambán ho ha dit en la seva compareixença al Parlament aragonès, des d’on ha acusat Blanco de ser el “responsable de frenar la recomposició” de les relacions entre Catalunya i l’Estat espanyol. Lambán ha tornat a repetir que el projecte olímpic conjunt era una manera de “fer tornar l’independentisme” a la Constitució i al “redil” -citant l’expressió de Lambán de forma literal-.

L’Aragó presenta una proposta per lots i Lambán defensa la seva “voluntat de diàleg”

En paral·lel, el president de l’Aragó ha anunciat que ja tenen lligat una nova proposta de candidatura que divideix el repartiment de proves en 4 lots. Lambán ha assegurat que la presentaran en el moment que se’ls requereixi. Aquesta proposta basada en ‘lots’ suposaria que Catalunya escollís primer i després l’Aragó acceptés “gustosament” la part que no volgués Catalunya. Els lots haurien d’incloure, segons va anunciar el president de l’Aragó, les proves més importants i les que menys, així com una diferenciació per la dimensió de les propostes.

Lambán considera que aquest és un gest que demostra la “voluntat de diàleg” però alhora la reivindicació del Pirineu aragonès com “igual o millor que el català”. El president de l’Aragó va carregar dimarts contra el COE per “no haver presentat ni un sol foli” en referència a la seva proposta en diversos mesos de treball per mirar d’arribar a un acord per presentar una candidatura conjunta. Lambán també ha assegurat que Blanco li va dir que la candidatura dels Pirineus només podia ser guanyadora si es basava en el “relat del retrobament” d’Espanya amb Catalunya.