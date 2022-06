La Comissió Europea alerta de la politització del poder judicial espanyol

La vicepresidenta de la Comissió Europea (CE) i comissària de valors i transparència, Vera Jourová, ha instat, novament, l’estat Espanyol a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). També ha demanat que s’adeqüi el sistema d’elecció per tal que compleixi els estàndards de la Unió Europea. Ho ha dit en un acte organitzat per Fòrum Europa a Madrid.

Jourová ha dit que gairebé en tots els sistemes judicials que formen part de la Unió Europea són els mateixos jutges qui escullen els vocals del CGPJ, i no els polítics, tal com passa a l’Estat espanyol.

Un sistema contra les normes de la UE

De fet, ha volgut insistir en la seva tesi i considera que el sistema espanyol va en contra de les normes i es pot considerar “una infracció”. S’ha mostrat preocupada per la situació de col·lapse que viu el poder judicial espanyol, que està en funcions des del desembre del 2018. “Volem que aquesta situació es desbloquegi el més aviat miilor,”, deia.

De fet, la Comissió Europea va pressionar perquè es retirés la reforma del sistema d’elecció presentada per l’actual govern espanyol que pretenia rebaixar la necessitat d’arribar a 3/5 dels parlamentaris al Congrés dels Diputats i al Senat a una simple majoria absoluta.

Bloquejat dels del 2018

L’objectiu de la Comissió Europea és que aquests òrgans no estiguin polititzats, tot i que la vicepresidenta de la Comissió Europea entén la situació política espanyola. “No és fàcil”, creu. Jourová espera que aquesta qüestió s’hagi solucionat abans de les pròximes eleccions generals del 2024.

De fet, el PSOE i el nou Partit Popular liderat per Feijóo estan negociant la seva renovació, després d’una situació de confrontació i bloqueig amb líder popular, Pablo Casado. Feijóo proposa modificar el sistema d’elecció per tal de “despolititzar” la justícia. De fet, el bloqueig judicial també afecta el Tribunal Constitucional, on quatre dels seus integrants han de ser renovats quan es pacti el nou Consell General del Poder Judicial.