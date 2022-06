Feijóo emula Rajoy amb una frase que encén Twitter

Les famoses frases de l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy són inoblidables. Per això aquest diumenge, quan el nou president del PP, Alberto Nuñez Feijóo, l’ha emulat amb una frase inacabable i incomprensible Twitter ha bullit amb comparacions entre l’un i l’altre. Concretament, Feijóo va dir això durant un míting a Màlaga: “Les coses que duren molt temps són les coses que mereixen la veritat. La veritat i la mentida és allò en el que val la pena dedicar una vida. ¿Per a què? Perquè la veritat guanyi a la mentida i no la mentida guanyi a la veritat”. Aquesta complicada frase ha desfermat una onada de burles a Twitter.

Aquestes burles es poden trobar entre les respostes al vídeo de Feijóo on els usuaris comenten coses com: “La veritat que cosa molt és el que vida temps em dona. I és l’alcalde el que tria la veritat dels veïns. Perquè Espanya és una gran veritat i les veritats molt espanyoles i molt espanyoles”, “Rajoy donarà classes d’oratòria a Feijóo” i “La part contractant de la primera part, serà considerada com la part contractant de la primera part”.

¿ Este nuevo PP no os recuerda al viejo PP? porque a mí me parece oír y ver a Mariano Rajoy sin barba, no encuentro más diferencias https://t.co/53Wk2DMegD — zorroplateado (@zorroplateado3) June 13, 2022

Mariano Rajoy dará clases de oratoria a Alberto Núñez Feijóo: https://t.co/vrcK3Vhg7c pic.twitter.com/auuzDKdjmP — El Mundo Today (@elmundotoday) June 13, 2022

No es Feijoo.

Tiene que ser Rajoy afeitado.

Fijo.🧐🧐🧐🧐 https://t.co/mIFNRM4pMJ — Angel M. Gonz (@mandacarallo22) June 13, 2022

La verdad que cosa mucho es lo que vida tiempo me da. Y es el alcalde el que elige la verdad de los vecinos. Porque España es una gran verdad y las verdades mucho españolas y muy españolas. https://t.co/6C4ZUJHadt — Adrià Sisternes (@adriasisternes) June 12, 2022

Les frases més boges de Rajoy

Mariano Rajoy en va deixar anar moltes durant el seu pas pel govern espanyol i prèviament quan competia amb José Luis Zapatero per arribar a la Moncloa. Algunes d’elles són “vostès pensen abans de parlar o parlen després de pensar”, “faré tot el que pugui i una mica més del que pugui si és que això és possible, i faré tot el possible i fins i tot l’impossible si també l’impossible és possible”, “ETA es una gran nación” en comptes de “esta es una gran nación”, “el que nosaltres hem fet, cosa que no va fer vostè, és enganyar la gent” i “tot el seu projecte polític es resumeix en una màxima: quant pitjor millor per a tots i quant pitjor per a tots millor, millor per a mi el seu”.