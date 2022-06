El PSOE ampliaria distàncies respecte el nou PP de Feijóo, segons el CIS

El abròmetre del Centre d’Estudis Sociològics (CIS) d’aquest mes de juny manté el PSOE com a primera força amb el 29,2% dels vots a les eleccions al Congrés dels Diputats. Tot i que l’enquesta li dona la victòria als socialistes, perdrien 1,1 punts en comparació al baròmetre del maig, que va rebre 30,3% dels vots.

En aquest sentit, serien bones notícies pel PSOE, perquè ampliaria l’aventatge de 2,2 punts sobre el Partit Popular de Feijóo, qui aconseguiria el 27% del sufragi i perdent 1,7 punts respecte el mes passatl.

Vox es mantindria estable i es consolida com a tercera força, tot i perdre una dècima. Rebria 16,5% dels vots, mentre que Podem guanyaria dues dècimes en obtenir el 9,8%. Ciutadans aconseguiria un punt més, tot i rebre l’1,9% dels vots, superats per Esquerra Republicana que seria el cinquè partit més votat amb el 2,4% dels vots. Junts es mantindria amb l’1,2% del suports i la CUP guanyaria dues dècimes per quedar-se amb el 0,8% de les paperetes.

Yolanda Díaz, la millor valorada

Yolanda Díaz és la millor valorada per la població i aconsegueix una nota d’un 4,91 i perdria unes ceentècimes respecte el mes de maig (5,05). Al seu darrera hi hauria el nou líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui obté un 4,75 i baixa 0,11 dècimes.

Pedro Sánchez és el següent en el rànquing dels líders dels partits estatals amb un 4,32, mentre que el seguiria íñigo Errejón amb un 3,95. Inés Arrimadas obtindria un 3,56 i l’últim seria l’ultradretà Santiago Abascal amb un 2,83.

Els problemes econòmics com a principal element de preocupació

L’element que preocupa més a la ciutadania espanyola és la crisi econòmica i els problemes econòmics amb un 46,6% de les respostes, sempre segons el CIS. El seguirien la sanitat amb un 24,5% i l’atur amb el 19,2%. La qualitat de l’ocupació ocupa la quarta posició amb un 12,2%.

La gran majoria de ciutadans interpreten que la situació econòmica a l’estat Espanyol està malament (41,7%) o molt malament (27,4%) i exclusivament el 22,7% interpreta que és bona.