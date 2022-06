El diumenge vinent la Junta d’Andalusia pot viure un canvi de cicle. Ja durant les eleccions autonòmiques del desembre de 2018, va veure com el PSOE deixava el poder després de 37 anys. Susana Díaz era qui liderava, aleshores, aquell PSOE andalús, que va veure com Juanma Moreno li treia el lideratge de la Junta d’Andalusia. També va comportar l’inici d’un nou cicle polític a l’estat espanyol i és que la ultradreta va entrar per primer cop a les institucions de la mà de Vox. Va ser el primer territori on els d’Abascal aconseguirien representació parlamentària, arribant als 11 diputats.

Ara, tot apunta que l’odissea del PSOE continuarà i és que les enquestes donen una clara victòria al Partit Popular de Juanma Moreno, que preveuen que tornarà a repetir la presidència. El gran damnificat seria Ciutadans, que el deixen pràcticament sense representació. Totes les enquestes coincideixen en un mateix fet: l’esquerra no té possibilitats de destronar els populars.

Últimes enquestes abans de diumenge

En aquest sentit, s’hi pronuncia el CIS, en l’última enquesta elaborada abans dels comicis de diumenge. El Centre d’Estudis Sociològics apunten una clara victòria d’entre el 35,2% i el 28,4% dels vots, gairebé duplicant els resultats del 2018. El PSOE perdria força i es quedaria amb entre 23,8% i 26,6%.

Juan Espadas, en un moment de la seva intervenció al míting final de campanya del PSOE de les andaluses

L’enquesta duta a terme per GAD3 per al diari ABC, dona 53 escons al PP, amb un 41,2% dels vots, fet que el situa a dos escons de la majoria absoluta i doblaria parlamentaris respecte al 2018. El seu perseguidor seria el PSOE, que té com a candidat l’alcalde de Sevilla, Juan Espadas, i que sumaria 33 escons i 25,6% dels vots, repetint el resultat de fa quatre anys.

Ciutadans, al límit de la representació

Aquesta enquesta, juntament amb la de 40dB per a El País i IMOP Insights per al Confidencial, deixen sense representació a Ciutadans, aliat de govern dels populars durant aquests quatre anys. D’altra banda, Andalucía Información (Social Data), Grupo Joly (DYM) i La Razón (NC Report) donen entre un i dos escons a la formació de Juan Marín. Pel que fa a la ultradreta de Vox, les enquestes citades els hi atorguen entre 20 i 16 escons, millorant el resultat de les anteriors eleccions, mentre que el CIS li dona entre 13,6% i el 15,8%, superant el 10,97% del 2018.

Pel que fa a l’esquerra, Por Andalucía, conglomerat que formen Izquierda Unida, Podemos i Más País, sumaria entre 4 i 10 diputats amb el lideratge d’Inmaculada Nieto, mentre que Adelante Andalucía aconseguiria entre 3 i 6 escons segons quatre sondejos, sent el de DYM per al Grupo Joly el que millors expectatives li donen a la formació liderada per Teresa Rodrígeuz. El CIS donaria a Por Andalucía entre 9,4% i 11,4% dels vots, mentre que Adelante Andalucía es quedaria amb el 4,5 i el 5,9% dels vots.

En aquest sentit, l’enquesta publicada per El Confidencial conclou que el PSOE arribaria al 22,4%, entre 28 i 30 escons, que equival a 5,5% menys que fa quatre anys.