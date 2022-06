Enxampat un diputat de Vox comprant entrades per a Springsteen des de l’escó

Si hi ha un partit que es queixa dels ‘xiringuitos’ polítics i dels seus dirigents perquè no treballen -però és el primer que els utilitza- és Vox, i aquest dimecres ha quedat encara més clar. Un dels diputats del partit d’extrema dreta al Parlament de Catalunya, el portaveu adjunt de la formació, Antonio Gallego Burgos, ha estat enxampat ‘in fraganti’ quan intentava comprar entrades pel concert de Bruce Springsteen des del seu escó al ple del Parlament.

Segons el que es pot veure a una imatge publicada per El Periódico, Gallego estava intentant aconseguir entrades per aquest concert a Barcelona des del seu ordinador en plena sessió al Parlament. A la fotografia es pot veure perfectament el procés de compra de les entrades, i segons el diari el seu intent per aconseguir-les ha durat “nombrosos minuts”.

Ignora el debat del català per aconseguir les sol·licitades entrades

Mentre es debatia la llei del català que ha rebut llum verda del Parlament Gallego ha passat a consultar el seu telèfon mòbil i a fer consultes als companys sobre com podia comprar les entrades. Les entrades per veure Bruce Springsteen estan molt sol·licitades i és complicat aconseguir-ne, pel que Gallego estava molt capficat en el procés.

Avui s’ha anunciat un segon concert davant la gran demanda d’entrades

Precisament aquest dimecres l’artista estatunidenc ha anunciat que farà un segon concert a Barcelona davant l’allau de demanda des que es va anunciar que començaria la gira mundial a Barcelona el pròxim 28 d’abril del 2023. Aquest segon concert serà el diumenge 30 d’abril a l’Estadi Olímpic i ja s’han posat les entrades a la venda. Pel que sembla Gallego no volia perdre’s aquesta segona oportunitat d’aconseguir entrades i ha decidit comprar-les des del seu escó de diputat en ple debat sobre una llei tan important com la del català a l’escola.

Bruce Springsteen començarà la seva gira europea a Barcelona i posteriorment anirà a Dublín, París, Ferrara, Roma, Àmsterdam, Landgraaf, Gotemburg, Oslo, Zurich, Copenhague, Düsseldorf, Munich, Hamburg i Viena.