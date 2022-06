Burles a les xarxes per l’accident del cotxe de campanya de Vox: “Fach and furious”

La campanya de Vox per a les eleccions d’Andalusia està donant molt a parlar. L’últim viral que ha protagonitzat el partit d’extrema dreta és un accident de trànsit que, per suposat, no va tenir víctimes. Una de les furgonetes del partit per promocionar la formació que lidera Macarena Olona -candidata d’Alacant que es va empadronar a Andalusia poc abans de la cita electoral- ha patit un accident i ha encastat la part davantera contra un altre cotxe. Davant aquest accident les xarxes s’han omplert de burles contra el partit d’ultradreta.

Algunes de les més divertides són “Fach and furious”, fent la broma amb l’exitosa pel·lícula “Fast and furious”, “els de Vox ho envesteixen literalment tot”, “Vox donant per cul “literalment” o “què preferiu, estrella Vox o Estrella Galícia?”. Els usuaris de Twitter s’han fet un tip de riure amb aquest accident del partit d’ultra dreta, que està al focus de tothom per les favorables enquestes que té a Andalusia.

¿ Qué preferís,estrella a Vox o Estrella Galicia ? pic.twitter.com/m35jq7cFPx — Pa'vernos matao (@mrcarizal) June 11, 2022

Els de Vox ho envesteixen literalment tot! pic.twitter.com/HfxC94pRBe — ᗩlbertDM ||*||🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏳️‍🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@albertdmcat) June 11, 2022

Vox, cóm sempre donant pel cul "literalment"🤣🤣🤣 pic.twitter.com/m4UtViCpSi — LoTitoles (@LoTitoles) June 11, 2022

Les enquestes donen el PP i Vox com a favorits per a governar

El fins ara president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, va convocar les eleccions amb la intenció de repetir mandat però amb més força de la que tenia fins ara. Les enquestes semblen complir els seus desitjos i donen una victòria àmplia al PP d’Andalusia. Entre el PP i Vox obtindrien entre 64 i 70 escons: el PP entre 47 i 49 i Vox entre 17 i 21. Això catapulataria el PP, que en les darreres eleccions es va quedar als 26 escons i va poder governar a partir d’un pacte amb Ciutadans i Vox. D’aquesta manera Juanma Moreno es va convertir en el primer president no socialista d’Andalusia. Ara que Ciutadans és residual, el PP depèn de la força que obtingui Vox per arribar a liderar la Junta.