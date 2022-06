Més enquestes dibuixen un triomf de la dreta i l’extrema dreta a Andalusia

El PP d’Andalusia guanyaria les eleccions andaluses amb el 35% dels vots, aconseguint entre 45 i 47 escons i un avantatge de 9,1 punts sobre el PSOE andalús, que obtindria el 25,9% dels sufragis i entre 31 i 33 diputats. Els populars podrien sumar la majoria absoluta al Parlament autonòmic amb Vox —que augmentaria els seus actuals onze diputats fins a arribar a 17-18—, però no amb Ciutadans (Cs), el seu actual soci de govern, que s’enfonsaria fins a perdre entre 19 i 20 dels seus 21 diputats actuals, segons una enquesta de Nc Report que publica aquest dilluns el diari ‘La Razón’. Les projeccions són semblants a les que feia fa pocs dies una enquesta de El País.

D’acord amb aquest sondeig, basat en 1.300 entrevistes realitzades entre el 26 de maig i el 3 de juny, Vox obtindria el 15,5% dels vots, 11,7 punts més que Cs, que quedaria amb el 3,8% dels sufragis. També per davant de la formació taronja quedarien la coalició d’Unidas Podemos, que agrupa Podemos i IU, amb un 10% dels vots, i Adelante Andalucía, formació que lidera Teresa Rodríguez i que obtindria el 4,1% dels vots.

La candidata a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona / EP

El sondeig reflecteix que el PP-A i Vox millorarien en vots respecte als comicis del desembre del 2018, en obtenir un 14,3 i 4,5% més, respectivament, mentre que el PSOE-A perdria un 2% de sufragis respecte a la darrera cita autonòmica, i Cs cauria un 14,5%.

Projecció d’escons al parlament andalús

Traduït en escons, aquest resultat llançaria entre 45 i 47 escons per al PP-A al Parlament andalús, davant dels 26 que té actualment, mentre que el PSOE-A obtindria entre 31 i els 33 que té en aquesta legislatura .

Per la seva banda, Cs passaria de tercera a sisena força amb entre un i dos escons després d’aconseguir 21 diputats el desembre de 2018, i es veuria superat per Vox, que obtindria entre 17 i 18 escons, quan a les últimes eleccions autonòmiques va aconseguir dotze parlamentaris –encara que es va quedar amb onze el 2020 després de la sortida del grup de la diputada Luz Belinda Rodríguez–; per Unidas Podemos, que aconseguiria entre vuit i nou escons; i per Adelante Andalucía, la coalició ara liderada per Teresa Rodríguez –i que va ser la marca amb què Podem i IU van concórrer a les autonòmiques del 2018, aconseguint llavors 17 parlamentaris–, que aconseguiria entre tres i quatre diputats.

En virtut dels resultats que presenta l’enquesta, el PP-A podria sumar majoria absoluta al Parlament –que se situa als 55 escons– amb Vox, partit amb què va subscriure un acord d’investidura, i amb el que podria assolir entre 62 i 65 diputats.

En qualsevol cas, els 45-47 escons dels populars en solitari permetrien la investidura de Juanma Moreno per a un segon mandat com a president de la Junta d’Andalusia amb el suport de Vox o amb l’abstenció del PSOE-A, ja que es dóna la circumstància que la suma de les forces d’esquerra –socialistes, Unidas Podemos i Adelante Andalucía– aconseguiria com a màxim 46 diputats, igual que el PP en solitari i per sota de la suma amb Cs.

L’enquesta de NC Report preveu una participació del 64% a les eleccions del proper 19 de juny, 7,4 punts més que la registrada el desembre del 2018.