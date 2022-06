Aragonès aposta pel diàleg tot i la desconfiança entre ERC i el PSOE

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, un cop més ha reiterat la seva aposta per la taula de negociació. “Jo no m’aixecaré de la taula”, ha dit el president en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. Tot i això, ha volgut diferenciar el suport parlamentari de l’aposta pel diàleg. Segons el president, “un procés de negociació ha de continuar sempre” i, al seu parer, “altra cosa és el suport parlamentari a un govern espanyol que s’ha pensat que té carta blanca”.

Ha situat el punt crític de les relacions entre Esquerra i l’executiu central en l’actuació del PSOE respecte al cas d’espionatge a dirigents independentistes amb el programari Pegasus. “Hem entrat en un nou paradigma i hem de restaurar la confiança“, ha assenyalat el president de la Generalitat.

Espera veure’s amb Sánchez després de les eleccions andaluses

Alhora, Aragonès ha admès que no s’ha avançat “suficient” pel que fa a la taula de negociació i diu que Catalunya necessita “propostes i avenços”. La taula de negociació, que és l’aposta d’Esquerra per resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol, no es reuneix des del passat setembre i Aragonès ha volgut deixar clar que es tornarà a reunir quan “hi hagi acords i avenços”.

El president també ha anunciat que en els pròxims dies presentarà una querella contra l’empresa del programari d’espionatge Pegasus, NSO, i que la denúncia serà “ampliable” en funció de les diligències d’investigació. “No descarto denunciar el govern espanyol i el CNI”, ha afirmat. Ho denunciarà “on faci falta”, ja sigui als tribunals europeus o als espanyols. A més, espera veure’s “cara a cara” amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de les eleccions andaluses d’aquest cap de setmana per tractar el cas Pegasus, tal com havien comunicat.

Qüestionat sobre els avenços cap a la independència, ha recordat apostes seves com l’Acord social per l’Amnistia i l’Autodeterminació, liderat per David Fernández, que, a parer seu, estan fent una feina de “recosir” l’independentisme, tot i recordar que els “purismes no ens serveixen” i apostar per la “generositat tal com s’ha fet amb l’acord del català”.

No vol un model lingüístic uniforme

Aragonès també s’ha volgut pronunciar sobre l’aord del català: “Ara el català està molt més blindat que abans d’ahir”, ha dit. Ha qualificat la nova llei d'”instrument legal” per a protegir els centres educatius i, al seu parer, la responsabilitat recau en el govern.

Fent referència al model lingüístic, ha dit que el castellà ja s’utilitza en moltes escoles del país i que “no trobarem cap alumne que acabi l’escola i no sàpiga el castellà i, en canvi, sí que hi ha casos d’alumnes que no saben el català”. “No va de percentatges, sinó de aprenentatges”, ha afirmat sobre la nova llei.