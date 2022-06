Aragonès manté el suport a Rufián tot i censurar les seves declaracions

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha donat suport al portaveu d’Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, després de les polèmiques declaracions en les quals Rufián va titllar a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de “tarat” per haver declarat la independència. Tot i això, Aragonès ha reiterat, en una entrevista a Els Matins de Catalunya Ràdio, que no comparteix les paraules del diputat republicà al Congrés i que les seves paraules “no van ser les correctes”. “Moltes vegades acabem atacant a qui està a la vora i ens hi trobem en totes les direccions”, ha dit el president fent entreveure una queixa a Junts. També ha volgut fer valdre la feina del diputat republicà al Congrés.

El portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, va titllar ahir, al programa Planta Baixa, a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de tarat per haver declarat la independència. Ho va fer per justificar el seu piulet de “155 monedes de plata” durant els dies calents de l’octubre del 2017.

Més tard, Rufián va demanar disculpes per les seves paraules i va dir que “no s’havia explicat bé”. De fet, el president Aragonès va desacreditar les paraules de Rufián i va demanar disculpes al grup de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya durant la sessió parlamentària d’ahir dimecres. També el van criticar el seu company de files Oriol Junqueras i Marta Rovira. Tot i això, les crítiques no s’han fet esperar i el nou secretari de Junts per Catalunya, Jordi Turull, va dir que “havia quedat desacreditat a casa seva”. “El que és trist és que no és casual. Un cop pots patinar, però dos o tres i en tan poc temps…”, va assenyalar visiblement contrariat amb el portaveu d’ERC, que com ha apuntat no és la primera vegada que critica Junts i genera polèmiques entre socis de govern.

Una de les darreres polèmiques de Rufián sobre Junts i Puigdemont va ser al mes de maig quan amb una discussió parlamentària amb Jaume Asens li va etzibar que deixés d’”anar tant a Waterloo”. En aquest sentit, Turull va assegurar que no hi ha res més a comentar sobre Rufián perquè no cal “anar a remolc de segons què o segons qui”.