El Govern esclata contra la justícia per la doble vara de mesurar en el cas Pegasus

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha criticat a la justícia espanyola després que l’Audiència Nacional cités a declarar el ministre de Presidència del govern espanyol, Félix Bolaños, pel cas Pegasus i, en canvi, s’arxivés la causa per l’espionatge a Roger Torrent i Ernest Maragall. “És més greu que t’espiïn si ets membre del govern espanyol que del català”, ha dit i denuncia “dues vares de mesurar”.

Valoració positiva del dictamen del Consell de Garanties d’Estatutàries

La portaveu del Govern també ha valorat el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries en el qual aprova la nova llei sobre el català pactada entre ERC, el PSC, Junts i els Comuns i que s’ha d’aprovar al ple de demà. “Celebrem que aquesta llei tiri endavant. El seu objectiu és combatre els atacs de l’estat espanyol i evitar els percentatges”, ha dit Plaja. També s’ha queixat de la manca d’inversions i ha anunciat una reunió “tècnica” per fer una “avaluació detallada”. “No és cap taula bilateral”, ha matisat. Té com a finalitat saber què ha passat durant tots aquests anys i, sobretot, què es farà a partir d’ara.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la seva intervenció al II Congrés de la Formació Professional de Catalunya / ACN

Reitera l’aposta pels Jocs Olímpics d’Hivern

Sobre els Jocs Olímpics d’Hivern, el Govern ha reiterat la seva aposta per presentar la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hiverns de l’any 2030. “Volem organitzar-los sigui amb l’Aragó o sense ells”, ha afirmat rotundament i ha passat la pilota al Comitè Olímpic Espanyol: “Ara han de decidir ells”, davant les reticències aragoneses. Pel que fa a l’augment del tràfic i els accidents a l’AP-7, la portaveu ha explicat que es deu a la coincidència de la fina de les restriccions i de l’aixecament dels peatges. “Ha augmentat un 40% el tràfic i conforma un 20% de les morts a les carreteres”, ha detallat i ha afirmat que s’està estudiant un nou pla pel pont de Sant Joan. Per evitar el tràfic, ha dit que no descarta la retirada de camions, tot i que ho han de “parlar” amb el sector.

D’altra banda, l’executiu ha aprovat avui el Pla de seguretat Alimentària que té com a objectiu promoure des de l’administració models agroalimentaris més sostenibles d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.