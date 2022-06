L’Audiència Nacional cita a declarar el ministre Bolaños pel cas Pegasus

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha decidit avui aixecar el secret de sumari del cas Pagasus i cita a declarar el ministre de Presidència del govern espanyol, Félix Bolaños, el pròxim 5 de juliol a les 9h com a testimoni. El tribunal espanyol està investigant l’espionatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i a la ministra de Defensa, Margarita Robles, amb el programari israelí Pegasus. En canvi, no està investigant els casos del ‘Catalangate’.

El jutge també ha ampliat la comissió rogatòria a comissió rogatòria enviada a Israel perquè una comissió judicial encapçalada per ell es desplaci la país i prengui declaració al CEO de NSO Group, l’empresa que comercialitza Pegasus. El jutge vol prendre declaració a Bolaños com a màxim responsable del departament de Seguretat de la Moncloa, tot i les diferències de criteri sobre si la responsabilitat recau en el CNI o en el ministeri. De fet, el jutge Calama ja va citar a declarar a l’exdirectora del CNI Paz Esteban i el funcionari que va dur a terme els informes sobre aquest cas i l’Audiència va tancar la porta a la Generalitat perquè es personés a la causa adduint que no hi ha cap possibilitat que persones jurídiques públiques.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés / Europa Press

Arxivament de la investigació del cas Pegasus a Maragall i Roger Torrent

A més, el jutge que investigava l’espionatge amb Pegasus al conseller d’Empresa, Roger Torrent, i l’acaldable d’Esquerra, Ernest Maragall, va arxivar provisionalment la investigació per falta de col·laboració d’Israel, que fa un any i mig que no respon els requeriments de la justícia espanyola sobre l’ús del programa espia a l’estat. Tot i això, Maragall va anunciar que recorrerien la decisió.

Ferran Bel critica el paper de Pedro Sánchez

En aquest sentit, el diputat del PDeCat al Congrés, Ferran Bel, ja s’ha pronunciat sobre la decisió del jutge de citar a declarar a Félix Bolaños. “El que instem és a clarificar tota aquesta situació”, ja que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, “no ho va fer” en la seva compareixença.