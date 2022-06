El Govern es nega a fer una Comissió Bilateral i proposa una reunió tècnica

La Generalitat avisa la Moncloa que la Comissió Bilateral d’Infraestructures no solucionarà res. En aquest sentit, el govern espanyol ha respós a la carta que va enviar la consellera Laura Vilagrà, qui demanava explicacions de la poca inversió estatal a Catalunya quan els pressupostos estaven pactats per rebre més diners. La Moncloa ha demanat fer una Reunió Bilateral, al què tant Vilagrà com el conseller Puigneró han negat, ja que “les relacions governamentals segueixen congelades fins que s’aclareixi el cas Pegasus d’espionatge”, ha afirmat Puigneró.

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, en un acte / ACN

La ministra de Política Territorial i presidenta de la Bilateral Estat-Generalitat, Isabel Rodríguez, ha resposta aquest divendres la carta de la consellera Laura Vilagrà, on planteja reunir la Comissió d’Inversions i Infraestructures “tan aviat com sigui possible“. Vilagrà ho accepta però apunta que calen “compliments reals”. D’altra banda, Puigneró es nega en rotund a aquesta reunió, ja que ha assegurat en unes declaracions que “les relacions seguiran congelades fins que no hi hagi dimissions per l’espionatge“. Tot i això, ha recordat que es pot utilitzar la trobada de perfil tècnic, prevista per abans de l’estiu. Una reunió d’un nivell “més tècnic” sense presència institucional per abordar la qüestió.

Correspondència governamental

La carta de Rodríguez és la resposta a les cartes que la consellera de Presidència va enviar a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, i a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per exigir explicacions sobre la manca d’execució de les inversions de l’Estat a Catalunya. I és que tal com va recordar Vilagrà a la carta, hi ha un “absolut rebuig” al que considera un “greuge comparatiu” que fa temps que s’està perpetuant.

Tot plegat després que el Ministeri d’Hisenda fes públiques les dades d’execució dels pressupostos i posés al descobert que l’any 2021 l’Estat només va executar a Catalunya 739,7 milions d’euros, un 35,7% de les inversions que constaven als pressupostos. A Madrid l’execució va ser del 184%.