Anem X Feina exigeix unitat empresarial per combatre la desinversió estatal

Anem X Feina ha demanat explicacions al Govern de com gestionarà la poca inversió que està fent l’Estat a Catalunya, sobretot després de la publicació de l’execució dels pressupostos del 2021, on Catalunya ha rebut molt menys del que s’esperava. En aquest sentit, l’entitat reivindica la necessitat d’obrir un diàleg per saber quines seran les accions de la Generalitat per solucionar la situació. A més, ha demanat que el sector empresarial s’uneixi per exigir responsabilitats. Anem x Feina ha assegurat en un comunicat que “deixa de manifest el menyspreu i desaferrament que els diferents governs d’Espanya tenen cap a Catalunya, executant només el 35% dels pressupostos més socials de l’història”.

Imatge de la portada de xHub, al web de consum estratègic de la patronal Anem x Feina

L’entitat independentista vol demanar explicacions al Govern per saber com farà “retrocedir” el dèficit d’inversió que l’Estat ha fet a Catalunya. De fet, no ha arribat ni al 36% del que s’esperava, una xifra que no ha agradat gens als empresaris que ara, des d’Anem X Feina, demanen explicacions. A més, també han volgut fer una crida a les altres empreses per tal de presentar un front unit i reivindicar la necessitat de tenir més inversions en el sector empresarial català.

A on van les inversions?

El president d’Anem X Feina, Àlex de Azuaje ha demanat al conjunt del sector empresarial fer front comú per analitzar i exigir responsabilitats pels guanys potencials deixats d’obtenir a conseqüència de l’incompliment de l’Estat en la licitació i l’execució d’obra pública, “algú surt guanyant en aquest dèficit i per descomptat no som les Pimes, autònoms o la ciutadania” ha assegurat. “No és un fet anecdòtic, cada any independentment de qui governi a Madrid o a la Generalitat aquest incompliment es produeix apujant de manera irrecuperable el dèficit entre Catalunya i Espanya i l’única manera de revertir-lo és amb una diligència política que estigui determinada a declarar l’Estat propi i administrar els nostres recursos” ha sentenciat.