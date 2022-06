El PSC s’encén pels “insults” de Puigneró

El PSC està seriosament enutjat amb el vicepresident del Govern i conseller de Territori i Polítiques digitals, Jordi Puigneró, pels “insults” expressats al voltant de la baixa execució d’inversions a Catalunya que s’ha fet pública aquesta setmana. En una compareixença al Parlament de Catalunya, la portaveu socialista, Alícia Romero, ha recriminat els “insults”, tot i que no ha mencionat explícitament Puigneró, que va definir de “mentiders o inútils” els responsables estatals per les xifres que s’han revelat.

Els socialistes catalans reconeixen que no poden tapar les xifres. “És cert que el 2021 hi va haver una baixa execució del govern de l’Estat”, ha dit Romero, abans de recordar, però, que “en els darrers quatre anys ha fet un compromís d’inversió als pressupostos molt alt”. En aquest sentit, Romero ha comentat que el darrer pressupost de Mariano Rajoy preveia 1.350 milions d’euros per Catalunya i el 2022 el govern espanyol s’ha compromès a 2.430 milions. “Es mirarà de millorar”, ha reblat la socialista.

La portaveu socialista ha volgut posar en valor algunes xifres d’aquest any: “En el primer trimestres l’execució pressupostària és un 61% més alta i les licitacions han augmentat un 164%”. Romero ha explicat que s’estan “posant mecanismes perquè a finals d’any tinguem xifres més altes”.

El PSC reclama “autoexigència” al Govern

Tot i admetre les crítiques, el PSC demana al Govern de la Generalitat que també sigui “autoexigent” i miri de millorar el seu grau d’execució pressupostària perquè “també té competències en infraestructures”. Els socialistes, que avui han reunit el seu govern alternatiu al Parlament, han encarregat un informe per saber “quin és el detall” de l’execució pressupostària per part del Govern.

De moment, els socialistes asseguren tenir xifres que ells creuen que tampoc permeten a la Generalitat llençar coets. Les dades del 2020 indiquen que l’execució pressupostària de l’Incasòl en infraestructures va ser d’un 63,8% i que el d’Infraestructures.cat va ser del 54,8%. També consideren baix el nivell d’execució pressupostària de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb un 39%, segons les dades que ha esgrimit Romero des del faristol del Parlament. Per tot plegat, Romero ha manifestat: “Més enllà dels insults, que sobren en política, fem la feina que ens pertoca”.