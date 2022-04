Iceta diu que Barcelona és “una denominació guanyadora” pels Jocs d’Hivern

El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha defensat que Barcelona “ha de formar part segur” del nom final que tingui la candidatura als Jocs d’Hivern de Catalunya i l’Aragó. “És una denominació guanyadora“, ha argumentat en una entrevista a RAC1. Tot i que no ha volgut insistir en la participació única de la ciutat si que ha dit que “no el deixaria de banda”. A més Iceta ha advertit que la proposta d’Aragó de separar les seus dels Jocs per a les proves femenines i masculines entre les dues comunitats autònomes podria “perjudicar” les opcions de la candidatura. “Jo no me la jugaria”, ha dit.

En una entrevista aquest dissabte el ministre de Cultura i Esports ha posat Barcelona, i per tant Catalunya, al centre de la qüestió dels Jocs Olímpics d’Hivern. De fet, Iceta ha estat molt contundent en afirmar que Catalunya ha de formar part de la candidatura. “El nom de Barcelona és una magnífica carta de presentació per a qualsevol candidatura olímpica”, ha dit Iceta, “porta un record immillorable” dels Jocs Olímpics celebrats el 1992. “Tenim un ganxo molt fort, faríem molt bé de no malmetre’l amb petites disputes que segur que podem trobar el mecanisme per resoldre-les”, ha insistit.

Diversos cartells de la campanya informativa contra la candidatura dels Jocs d’Hivern Pirineus-Barcelona | ACN

Tot i això, també ha advertit que s’ha de tenir en compte l’opinió d’Aragó i que s’ha d’arribar a un pacte que pugui ser beneficiós per ambdós territoris. A part, ha assegurat que les desavinences que es viuen han arribat al Comitè Olímpic Internacional i ha recordat que “sorolls com aquest no ajuden“. “La nostra candidatura només té una adversari i som nosaltres; si anem dividits i fem del terreny de la candidatura un enfrontament institucional, territorial o polític ens estem fent molt mal”, ha remarcat.

Una consulta poc popular

Iceta ha posat molt d’èmfasi en la necessitat de que els Jocs tinguin la participació catalana, però no està tant d’acord amb la consulta que ha aprovat el Govern per tal de deixar al territori pronunciar-se sobre la candidatura. “Jo no la faria”, ha sentenciat el ministre d’Esports. “Jo en sóc molt partidari de la candidatura i intentaré no escombrar cap a casa però hauríem de tirar pel dret i fer-ho tots sense posar més entrebancs”, ha insistit. A més també ha afegit que la candidatura del 92 no hi va haver cap consulta. Tot i això també ha remarcat que s’adaptarà a les decisions administratives.