Plaja reclama el dret de les dones vestir-se “com vulguin” arran de la polèmica pel seu escot

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja ha decidit adreçar-se a la polèmica sobre el seu escot en un programa de TV3, el passat dimecres. “L’escot no m’incomodava, això sí” ha estat el títol d’un article que ha publicat el mateix Govern on Plaja assegura que no estava incòmode amb el seu escot i que TV3 va decidir censurar-lo. Entre d’altres coses, la portaveu del Govern ha fet referència a la necessitat que té la societat de deixar en pau les dones i la seva manera de vestir-se i ha recordat que tenen el dret de fer-ho “com vulguin”. D’aquesta manera, arriba l’esperada opinió de Plaja després de què no es pronunciés en el moment dels fets.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja | ACN

Plaja ha reconegut que haver-se de explicar en aquesta qüestió se li ha fet “incòmode”, però també ha assegurat que “de cada crisi surt una oportunitat”. En aquest sentit, la portaveu del Govern ha dit que ha acabat parlant després de les preguntes que se li han fet al respecte. Els fets van transcórrer el dimecres passat, quan la portaveu va anar a un programa de TV3 a fer una entrevista. En un moment del programa, el cairon es va pujar per tal de tapar-li l’escot i segons les declaracions de la televisió pública catalana, “van pensar que la portaveu se sentia incòmode”. Doncs bé, ella mateixa ha reconegut que no era el cas, però també ha suposat que “ho van fer amb tota la bona intenció”. Tot i això ha recordat que “no va ser la decisió encertada”.

Els problemes de vestuari en càrrecs públics

La portaveu del Govern també ha volgut recordar que hi ha certa estigma en els càrrecs polítics i la manera que tenen de vestir. De fet, ha recordat un moment on la primera ministra alemanya, Angela Merkel va rebre crítiques perquè el seu escot era inapropiat en la inauguració de la nova Òpera d’Oslo, fa 14 anys. Aquesta anècdota l’ha utilitzat per explicar que tot i que hagi passat el temps les coses semblen no millorar. Així doncs, ha aprofitat el comunicat per fer una reflexió i a la vegada una crítica social on ha recordat que les dones “ens vestirem com volem, sense demanar permís ni esperar opinió”.