Admesa la primera querella contra l’empresa de Pegasus pel Catalangate

El jutjat d’instrucció número 24 de Barcelona ha admès a tràmit la querella de l’advocat Andreu Van den Eynde contra l’empresa del programari Pegasus, NSO, pel Catalangate. Es tracta de la primera querella que ha admès a tràmit un jutge contra l’empresa israeliana a Catalunya. La jutgessa, de fet, l’ha acceptada per la “creació i posada a disposició de tercers del programa Pegasus”, així com per totes aquelles “accions i omissions” de l’empresa que podrien ser susceptibles de “contribuir voluntàriament i conscient a la verificació de la infecció, accés i extracció d’informació” dels dispositius de Van den Eynde, qui va ser un dels advocats del Procés.

La jutgessa ha citat a declarar Andreu van den Eynde de cara el proper 18 de juliol. “Per primera vegada, un jutjat pren una decisió dirigida a investigar els fets d’una forma eficaç”, celebra Van den Eynde: “És la primera decisió que podem prendre com de tutela judicial efectiva per les víctimes dels fets”, diu.

Aclarir quin és el paper de NSO

L’advocat considera que “la resolució admet que, dins les hipòtesis de la investigació, s’ha d’aclarir quin és el paper que fa NSO que, tot i ser l’únic desenvolupador i comercialitzador de Pegasus, encara es manté a l’ombra i funciona de forma opaca”. Una conducta opaca, diu Van den Eynde, “per la manca d’iniciatives investigadores per part dels òrgans judicials catalans, fins ara”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, conversa amb el president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové / ACN

Ajunten les causes de Torrent i Maragall, amb les de Jové i Diana Riba

El jutjat d’instrucció número 24 de Barcelona, fins ara coneixedor de la causa del president del Consell Nacional d’ERC, Josep Maria Jové, i de l’eurodiputada republicana Diana Riba, ha remès la causa al jutjat número 32. Ho ha fet a petició dels republicans, així com de la fiscalia, d’acumular les causes a les del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el diputat i president del grup municipal a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. En canvi, no portarà les querelles presentades per Òmnium i la CUP.