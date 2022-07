ERC reivindica la taula de diàleg al Congrés: “No hi ha un altre remei”

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat que “no hi ha un altre remei” que mantenir la via de diàleg perquè és “la feina” dels partits polítics. “Estic convençut que en democràcia es pot parlar de tot“, ha dit abans de reivindicat la taula de diàleg per parlar amb el PSOE que és “diametralment oposat”. Rufián ha assegurat que ERC no creu que hi hagi millors catalans que altres sinó que totes les opinions són vàlides. “És igual un català independentista que un autonomista i és la nostra obligació dir-ho”, ha defensat el portaveu d’ERC al Congrés.

El portaveu d’ERC ha criticat que Sánchez li hagi dedicat “una frase” del seu discurs al conflicte polític amb Catalunya. “El fracàs de la via de negociació seria un nou fracàs de l’esquerra espanyola”, ha dit Rufián abans d’assenyalar que la història demostra que quan ells fracassen l’independentisme creix. “Quan els diem que negociem és perquè és l’única via possible. Que vagin arrossegant els peus… és responsabolitzar-nos a nosaltres dels seus resultats electorals”, ha dit Rufián. “Com vol passar a la història?”, li ha preguntat a Sánchez de forma retòrica.

Aquesta aposta d’ERC per la taula de diàleg s’ha traduït en l’acord entre la Generalitat i el govern espanyol per reunir aquesta mesa almenys dos cops més abans que acabi l’any. En aquest document també es van comprometre a desjudicialitzar el conflicte polític, tot i que no van concretar com. La taula de diàleg, per tant, hauria de reunir-se pròximament alternativament a Madrid o a Barcelona per continuar el diàleg entre executius. ERC, però, seguirà portant a la taula l’amnistia i el dret a l’autodeterminació, dues premisses que el govern espanyol no contempla.

Rufián reivindica la llengua catalana a l’escola

El portaveu d’ERC també ha instat el govern espanyol a protegir la llengua catalana perquè no sigui inferior al castellà. “Ni el castellà està perseguit a Catalunya ni el català és patrimoni exclusivament de l’independentisme”, ha dit Rufián per reivindicar el català i la seva protecció. El portaveu d’ERC també ha instat els tribunals a deixar les “ingerències” a l’escola catalana.

Precisament aquest dilluns el departament d’Educació va comunicar que un 16% dels centres educatius de Catalunya hauran de modificar el seu projecte lingüístic després de respondre el qüestionari que la conselleria els va enviar per esquivar la sentència del 25%.