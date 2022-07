Un 16% de les escoles hauran de modificar una part del projecte lingüístic

Fins a un 16% dels centres educatius de Catalunya hauran de modificar part del seu projecte lingüístic per adaptar-se a la nova normativa del Govern. Són els centres que han respost ‘no’ a alguna pregunta del qüestionari que el departament d’Educació els va enviar al maig per veure si els seus projectes lingüístics s’adaptaven al decret llei sobre el català o a la llei de la llengua en l’ensenyament

Aquest qüestionari tenia set preguntes i en cas de respondre a tot que sí la conselleria entenia que el projecte s’adaptava al decret llei del Govern per blindar el català a l’escola. Un 84% dels centres han respost a tot que sí i no hauran de fer canvis, però el 16% restant sí perquè ha respost negativament almenys a una pregunta del qüestionari. Aquest 16% dels centres tindran un any per fer les modificacions pertinents al projecte juntament amb la inspecció, que farà un acompanyament.

Les preguntes del qüestionari

La primera pregunta d’aquest qüestionari binari és si el projecte garanteix que el català, com a llengua de Catalunya, és la que s’utilitza com a llengua vehicular i d’aprenentatge. La següent preguntava si el projecte lingüístic preveu que el català sigui la llengua d’acollida de l’alumnat nouvingut. La tercera era sobre l’ús curricular del català i el castellà a l’escola i l’última qüestionava sobre si el projecte lingüístic incorpora criteris exclusivament pedagògics per determinar la presència i el tractament de les llengües oficials.

La cinquena preguntava si el projecte té en compte la realitat sociolingüística del centre i la sisena si es tenen en compte els resultats de les avaluacions periòdiques -internes i externes- en les diferents etapes de l’ensenyament. L’última pregunta era si el projecte evita l’ús de percentatges en les llengües com demana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.