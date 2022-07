El TSJC vol portar al Constitucional la normativa per esquivar el 25%

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) té la intenció de portar al Tribunal Constitucional (TC) la nova normativa del Govern per esquivar l’aplicació de la sentència del 25% a totes les escoles de Catalunya. El TSJC considera que tant la llei sobre el català a l’escola com el decret llei urgent que va aprovar el Govern són inconstitucionals. Per això vol que el TC dicti oficialment que aquesta legislació catalana és inconstitucional.

El TSJC argumenta que la legislació del Govern fa impossible l’execució de la sentència -justament el que va transmetre el Govern al tribunal per evitar l’aplicació- perquè la quantitat de castellà a les escoles depèn de la realitat sociolingüística dels centres. És per això que el tribunal ha instat aquest dilluns a Asamblea por una Escuela Bilingüe -part que el TSJC va legitimar en la interlocutòria d’execució forçosa-, l’Advocacia de l’Estat espanyol i el Govern de la Generalitat a posicionar-se com a màxim en deu dies sobre aquesta intenció del TSJC de portar la legislació catalana al TC.

El Palau de Justícia seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) / Jordi Borràs

El Govern va legislar perquè fos “impossible” complir la sentència

El Govern va aprovar el decret llei i el Parlament va convalidar la llei del català a l’escola amb la intenció de demostrar “impossibilitat legal” per aplicar la sentència. Així, la conselleria va argumentar que la nova normativa impedeix aplicar aquesta sentència del 25% de castellà perquè no permet ni estableix cap tipus de percentatge en l’educació. Així, el Govern va traslladar al tribunal la “causa d’impossibilitat legal per complir la sentència de 16 de desembre del 2020”.

Sobre la seva constitucionalitat, el mateix Govern va traslladar al TSJC que “ni la Constitució ni l’Estatut ni la legislació bàsica estatal en matèria educativa imposen que la regulació sobre l’ús de les llengües a l’escola hagi de seguir un model de percentatges”, pel que la nova normativa aprovada de forma urgent seria constitucional. El TSJC, però, creu el contrari, pel que vol portar la nova legislació catalana al TC perquè dictamini sobre la seva constitucionalitat.

Dos mesos des de l’ordre d’execució forçosa de la sentència

Fa dos mesos el TSJC va ordenar l’aplicació forçosa de la sentència en un període de quinze dies després de legitimar l’Asamblea por una Escuela Bilingüe com a part afectada en el procediment -i rebutjar posteriorment Òmnium i la Plataforma per la Llengua-. Aquest termini establert a la interlocutòria que la conselleria va titllar d'”aberrant”, però, s’ha sobrepassat i les escoles no han aplicat la sentència perquè la nova normativa del Govern no ho permet.

El departament d’Educació ha assumit la responsabilitat de la desobediència i el conseller ha subratllat en totes les seves intervencions que les direccions estan completament protegides. En aquest sentit, la conselleria els va enviar instruccions sobre la sentència que incloïen un qüestionari de set preguntes sobre el projecte lingüístic del centre. En aquest qüestionari, si totes les preguntes eren afirmatives el departament convalidava el projecte lingüístic, mentre que si alguna no ho era el centre havia de revisar el projecte i tornar-ho a intentar. D’aquesta manera el departament pretén que el TSJC es doni per satisfet sobre la presència de castellà a les escoles catalanes.