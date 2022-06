El Parlament convalida el decret de resposta a la sentència del 25%

El Parlament de Catalunya ha convalidat avui el decret de resposta a la sentència del 25% del castellà a les aules de les escoles públiques de Catalunya. Ho ha fet amb els vots favorables d’Esquerra, Junts i En Comú Podem. En canvi, el PSC, Vox, la CUP, Ciutadans i el Partit Popular, han votat en contra.

El text descarta l’aplicació de percentatges en l’ensenyament, estableix que el Departament d’Educació haurà de validar que els projectes lingüístics s’adeqüen a la norma i assumirà la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes que validi.

Aprovat pel Consell de Garanties Estatutàries

En aquest sentit, el Consell de Garanties Estatutàries va emetre un dictamen en el qual donava llum verda a aquest decret, ja que no vulnera ni la Constitució ni l’Estatut. Aquest decret complementa la proposició de llei pactada pel PSC, Junts, ERC i En Comú Podem sobre el català a les aules que ja va aprovar el Parlament de Catalunya ara farà unes setmanes.

El departament d’Educació apunta que la responsabilitat legal dels projectes lingüístics, així com la inaplicació dels percentatges de llengua recau en la mateixa conselleria, excloent així la responsabilitat dels directors de les escoles.

Alícia Romero / ACN

Crítiques del PSC

Durant el ple d’avui, el PSC ha criticat que aquest decret no va amb la línia de l’acord sobre el català entre el PSC, Junts, ERC i els Comuns. Els socialistes han dit que el text es va fer a “corre cuita” i lamenten que no implica a altres llengües, aixó com l’ús curricular del castellà. El PSC critica el decret perquè entén que no compleix la llei que establia el castellà com a llengua vehicular, juntament amb el català.

Els altres grups de l’oposició han acusat al Govern d’incomplir la sentència del TSJC sobre l’ús del català a les aules, mentre que els Comuns han afirmat que és un pas mes en el blindatge del català als centres. La CUP, en canvi, alerta que el decret no faci tornar la responsabilitat als centres.