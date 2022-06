El TSJC tomba dos recursos de la Generalitat contra la sentència del 25%

Nova clatellada judicial contra la Generalitat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat aquest dimecres els dos últims recursos de reposició que havia presentat la Generalitat contra l’execució forçosa “aberrant” de la sentència del 25% de les classes en castellà a les aules de tot el país. Però el clatellot sobre la sentència no ha acabat aquí: el tribunal també ha rebutjat que Òmnium, USTEC i la Plataforma per la Llengua es personin com a part afectada en el procediment.

Aquest mateix matí el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha assegurat que la nova normativa “ha de servir perquè cap escola apliqui el 25%”, però de seguida ha arribat aquesta galleda d’aigua freda. El Govern i el Parlament han elaborat recentment nova normativa per intentar esquivar aquesta sentència incloent el castellà com a llengua d’aprenentatge a l’escola, tot i que uns partits ho interpreten com que serà “curricular”.

El canvi de normativa amb què el Govern al·lega “impossibilitat” per complir el 25%

Primerament el Govern va publicar un decret llei que ja ha estat avalat pel Consell de Garanties Estatutàries per tal que la responsabilitat de la resposta a la sentència recaigui en el departament d’Educació i, per tant, en Cambray. A més, el Parlament també va aprovar una llei pactada per ERC, Junts, PSC i Comuns que ha estat molt polèmica perquè permet incloure el castellà com a llengua d’ensenyament.

“El tribunal haurà d’adaptar les mesures que ha dictaminat fins ara a la nova normativa”, ha dit convençut el conseller, que en la seva compareixença encara no era conscient que el TSJC tombaria els recursos contra l’execució forçosa. En aquest sentit, ha dit que actualment hi ha 47 grups classe que estan fent el 25% de castellà perquè hi ha hagut sentències particulars que s’han dirigit a les direccions d’aquests centres, però ha assegurat que amb la nova normativa cap centre hauria de fer aquest percentatge de castellà.