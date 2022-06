Educació s’obre a avaluar el nivell de català dels alumnes a quart d’ESO

La presidenta del Consell Lingüístic Assessor, Carme Junyent, ha presentat aquest dimecres els resultats del primer informe d’aquest ens -creat l’1 de març- sobre la situació del català a l’escola. Aquest informe inclou 50 punts per impulsar el català al conjunt de la societat. Una de les propostes de Consell Lingüístic Assessor és que a l’últim curs de l’ESO es faci una prova específica per obtenir un títol de català. Actualment tots els alumnes que acaben quart d’ESO reben l’acreditació automàtica del nivell C1. La conselleria valorarà aquesta proposta i prendrà les decisions per tal de desplegar-la, segons ha dit Cambray.

“El català ha de ser l’eix de l’escola catalana i ha de tenir un paper compensatori”, ha insistit Junyent com a principal conclusió de l’informe. Junyent també ha assenyalat que la tria de l’idioma a l’escola no és personal i s’ha de cenyir als projectes lingüístics, pel que els docents no podran triar. “Cal fer avaluacions del coneixement de la llengua tant pel professorat com per als alumnes”, ha explicat.

El Consell Lingüístic Assessor també ha estudiat l’ús del català a les xarxes socials, on també ha de tenir un pes per donar força a la llengua a tots els àmbits de la societat. “És un àmbit molt important”, ha insistit Junyent. La presidenta de l’ens ha agraït al seu equip la feina que han fet i al conseller Josep Gonzàlez-Cambray la seva confiança per crear aquest grup d’experts.

L’informe, el primer pas cap a un nou decret

Cambray ha assegurat que aquest informe és fruit del debat “mirant a la cara a la realitat” del català i permetrà al Govern fer un decret de règim lingüístic. “Passem a l’acció i actuem”, ha dit Cambray, que ha reivindicat el “pla d’impuls del català” que està preparant la conselleria. Els resultats de l’informe, ha dit, coincideix amb la feina que fa el departament “des de fa mesos”. Un dels punts de l’informe, ha assenyalat, és els professors han de dotar-se d’eines per actuar dins d’una aula amb realitats lingüístiques diferents i “posar en valor les 200 llengües que es parlen al país”. “L’objectiu principal és viure en català i això no va de percentatges”, ha reblat.

L’informe incideix que cal una avaluació periòdica dels projectes lingüístics, el que Cambray ha assegurat que està en els plans de la seva conselleria. “Ho havíem de fer tot i ho havíem de fer alhora“, ha dit per celebrar que el Parlament hagi aprovat noves lleis per “enfortir” el català sobretot a l’educació. “La presència de les llengües s’ha de decidir únicament amb criteris pedagògics”, ha afegit.

“La nova normativa ha de servir perquè cap escola apliqui el 25%”

Les noves normatives, ha dit, han de servir perquè a cap escola del país s’hagi d’aplicar el 25% de castellà imposat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. “El tribunal haurà d’adaptar les mesures que ha dictaminat fins ara a la nova normativa”, ha assegurat el conseller. Actualment 47 grups classe estan fent el 25% de castellà perquè hi ha hagut sentències particulars que s’han dirigit a les direccions d’aquests centres.