Carme Junyent presidirà el nou Consell Lingüístic Assessor del Govern

El Govern ha posat la lingüista Carme Junyent al capdavant del Consell Lingüístic Assessor, un òrgan col·legiat integrat al Departament d’Educació, segons ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, aquest dimarts. La voluntat del consell serà definir les estratègies que facin falta perquè es garanteixin els objectius d’acord amb els principis del règim lingüístic del sistema educatiu a Catalunya. En aquests moments el Govern treballa en diferents accions orientades a enfortir la immersió del català a l’escola malgrat l’aplicació pendent de la sentència del 25% del Tribunal Suprem.

A nivell concret, aquest nou òrgan creat pel Govern tindrà com a funció oferir assessorament per “refermar la vehicularitat de la llengua catalana en l’àmbit educatiu; proposar criteris per a la revisió i actualització del contingut dels projectes lingüístics, i assessorar el Departament d’Educació en relació amb aquelles iniciatives que afectin la llengua vehicular”.

Junyent presidirà l’òrgan, que estarà integrat per 16 persones acadèmiques i expertes en diferents àmbits com l’educatiu, el lingüístic, del dret o divulgadors. Per part del món acadèmic, els representants seran Teresa Cabré (lingüista i filòloga); Carla Benet (llicenciada en Traducció i Interpretació d’anglès i xinès); Joan Manuel del Pozo (doctor en Filosofia per la UB); Jaume Ametller i Leal (professor agregat Serra Húnter de didàctica de les ciències experimentals de la Universitat de Girona), i Marina Massaguer (llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili).

D’altra banda, en l’apartat de divulgadors, el consell comptarà amb les següents persones: Màrius Serra (escriptor) i Pol Gisé (actor, escriptor i creador de contingut d’entreteniment a les xarxes socials). Pel que fa a l’àmbit de llengua, interculturalitat i cohesió social, la representant serà Immaculada Buñuel (llicenciada en psicopedagogia i Mestra amb l’especialitat de filologia). L’òrgan també integrarà un investigador, el biòleg Héctor Ruiz; el president del Consell Escolar de Catalunya, Jesús Viñas; Marina Gay (enginyera de camins, canals i ports); Conxita Gimeno (diplomada en l’especialitat de Llengües i Llengua anglesa); Olga Quesada (Llicenciada amb grau en filologia anglo-germànica), i Alba Granell (Graduada en Humanitats).